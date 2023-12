A narancs-feketék a bajnokság félidejében úgy tartották meg ezt a pozíciót, hogy az elmúlt hónapokban rengeteg problémával kellett megküzdeniük.

– Mindent figyelembe véve azt gondolom, hogy remek 2023-as évet zárt a csapat, melynek szerves része volt az előzetesen baljós őszi idény is – összegzett dióhéjban Nyúl Gábor edző, aki időnként a pályán is segítette tapasztalatával a gárdát. – A nyáron sajnos meghatározó játékosok hagyták abba a játékot, akik nem csak a pályáról, de az öltözőből is nagyon hiányoznak az elmúlt hónapokban. Ehhez jött még Benyó Norbert egész őszi eltiltása és Tóth Gergely harmadik fordulóban bekövetkezett sajnálatos súlyos sérülése. Féltucatnyi meghatározó játékost kellett tehát pótolnunk nagyon rövid idő alatt, ami döcögős rajtot eredményezett. Akkor kezdtünk el kiegyenesedni, amikor a játékosok elkezdtek a hétköznapokba is belefektetni energiát, a meccseken pedig majdnem komplett kerettel vettünk részt. Végül igen szép őszi szezont zártunk a bajnokságban és a Békés vármegyei kupában is.

A tréner egyénileg senkit nem emelt ki a szereplés kapcsán, nagy pozitívumként értékelte ugyanakkor két ifjúsági korú játékosa, Kurucz Ádám és Takács Ákos teljesítményét, akik gyakorlatilag zökkenőmentesen épültek be a csapatba, és végig hasznos játékkal járultak a sikerekhez.

Negatívumként élte meg a bajnokság elején tapasztalt létszámgondokat, még ha ezen a szinten nem is lehet elvárni azt, hogy mindig mindenki ott legyen a hétvégeken. Elmondása szerint azonban pozitívumból lényegesen több volt.

– Számos emlékezetes meccset játszottunk le az idény során, ezek közül a két Magyar Kupa összecsapásunkat helyezném az élre. Másodosztályú együttesként az országban egyedül mi „éltük túl” az első kört a főtáblán, a második fordulóban is tisztes produktumot tett le a csapat az NB III.-as BKV Előre ellen – jegyeztük az edző gondolatait.

Nyúl Gábor a bajnokságról is véleményt formált, amelyet szakmailag megfelelő szintűnek, az erőviszonyok tekintetében pedig rendkívül kiegyensúlyozottnak tart.

– Egy-egy kivételtől eltekintve kiegyenlített a mezőny, ennek tulajdonítható, hogy egyik csapat sem mehetett biztosra sehol. A Kondoros üde színfoltja volt a bajnokságnak, ideális létszámban és jó átlagéletkorral van kialakítva a kerete, de a többi együttesről is elmondható ha teljes kerettel áll fel, akkor bárki bárkire veszélyes tud lenni – mondta Nyúl Gábor, aki a tervek szerint január végén verbuválja csatasorba a játékosait.

Addig a kerethez tartozó labdarúgók különböző teremtornákon, illetve téli terembajnokságokon vesznek részt, és próbálják megőrizni az őszi erőállapotukat.

– A téli felkészülés során szeretnénk bővíteni a keretet, a reményeim szerint ez sikerülni is fog majd. Sajnos a megye-kettőben sosem egyszerű az alapozás időszaka, de bízom abban, hogy a csapat nagy lelkesedéssel fog munkához látni, hiszen a kupában és a bajnokságban is bőven van motiváció egy szép tavaszi szezont illetően – tette hozzá a tréner.



Házi góllövőlista

8 gólos: Balog Krisztián

5 gólos: Balogh Milán, Láza Dévald

4 gólos: Kurucz Ádám

3 gólos: Kecskeméti Sándor, Nyúl Gábor

2 gólos: Lehoczki Szabolcs, Mengyán László, Nagy Balázs, Szilágyi Ádám, Takács Ákos