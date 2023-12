Hogy jól kalibrálták magukat, azt jelzi a bajnokság félidejében elfoglalt harmadik helyük. A tabellán 3 pontnyival szorulnak az előttük álló Orosháza mögé és öttel előzik meg a közvetlenül mögöttük pozíciót foglalót rivális.

– A csapatunk kerete egy-két kivétellel szinte teljesen megegyezik a tavalyival, így azután reális elképzelés volt, hogy a dobogón végezzen a csapat – fogalmazott Sajben Gábor vezetőedző, aki két sikeres gyulai évadot követően nyáron vette át a csapat irányítását. – Bár a szurkolóink elvárása mindig magas, idén nem lett volna reális célkitűzés a bajnokság megnyerése, hiszen a Gyula kimagaslik a hasonlóan komoly célokkal induló Orosháza mellett. Természetesen ezeket a riválisokat is szeretnénk minden mérkőzésen legyőzni.

A tréner szerint előrébb is tarthatna csapata, amennyiben a legfontosabb meccsek jobban sikerülnek. Pozitívumnak tartotta, hogy a kötelezőnek mondható győzelmeket maradéktalanul hozták, illetve a Gyulával szemben csak nekik sikerült pontot rabolniuk.

– Sajnos extra mérkőzésünk nem akadt, egyetlen rangadót sem tudtunk megnyerni – fűzte hozzá az edző. – Akkor sem termett siker, ha jó hozzáállással, jól fociztunk és helyzeteket alakítottunk ki, mert nem sikerült nekünk rúgni az első gólt, még büntetőből sem. Még fájóbb, hogy a gyulai pontszerzésen kívül ezek mind hazai pályán sültek el rosszul, saját közönségünk előtt, így érthető a szurkolóink hiányérzete. Ezeken a mérkőzéseken illett volna eredményesebben szerepelni. Fortuna sajnos a magyar és a vármegyei kupában sem volt kegyes hozzánk a sorsoláskor. Az ESMTK azóta az NB III.-ban is meghatározó szerepet tölt be, mint ahogyan a Gyula is üti a harmadosztály nívóját.

A kupaellenfeleket érintve, a bajnokság mezőnyéről is kifejtette véleményét Sajben Gábor.

– Az első négy helyezett nagyon komoly játékerőt képvisel ezen a szinten. A Gyula esélyt sem nagyon ad a többieknek, a mezőhegyesi gárda viszont üde színfoltja a bajnokságnak, gratulálok neki az őszi szezonhoz, de Jamina is egyre jobb lesz tavasszal, és a fiatal Gyomaendrőd is több mérkőzésen komoly ellenállást jelentett – mondta a szakember.

Megtudtuk azt is, hogy a szarvasi együttes a kupabúcsú miatt csak január 23-án kezdi meg felkészülését a tavaszi idényre. Az egyéni és csapatedzéseken túl idegenbeli tesztmérkőzésekkel telik majd el a bajnokság rajtjáig rendelkezésre álló idő.

– Az év első szabadon választott eseményeként január 7-én részt veszünk a vármegyei csapatok teremkupáján, ahol sérülésmentesen szeretnénk focizni egy jót. Már nem lesz kötünk Deli Lajos, aki a több játéklehetőség érdekében távozik tőlünk. Endrefalvi Erik viszont csatlakozik hozzánk, akitől sokat várunk a kapu előtti hiányosságaink miatt. Pilán Ricsire térdműtétje miatt tavasszal nem számolhatunk, ami hatalmas érvágás a csapatnak, valamint Bány Bence felépülése is kérdéses, hogy mikor állhat edzésbe. Télen nehéz igazolni, de ezeket a játékosokat pótolnunk kell valahogy, illetve egy kis vérfrissítés sem árt az öltözőnknek. Remélhetőleg olyan játékosok csatlakoznak hozzánk, akik a csapatépítésben is hasznunkra válnak – tette hozzá Sajben Gábor.

Házi góllövőlista

10 gólos: Furár Róbert Tibor

5 gólos: Bány Bence Tamás, Simon Róbert

4 gólos: Barna Viktor

2 gólos: Czvalinga Márk, Palik György, Pilán Richárd

1 gólos: Kovács Zsombor, Zahorán Balázs