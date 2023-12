A torna első mérkőzésén a címvédő Pest vármegyei válogatott várt a viharsarkiakra. A Grosics Akadémia műfüves pályáján kellemes tavaszias idő fogadta a két csapatot, amely viharos erejű széllel társult. Mindez az első félidőben az ellenfelet támogatta, amely valamivel többet birtokolta a labdát, de igazi helyzetet nem tudott kialakítani. Mint ahogy a békési gárda előtt sem igazán adódtak lehetőségek. A térfélcserét követően fokozták a nyomást a pestiek, amin a friss emberek bevetése sem tudott enyhíteni. A találkozó utolsó negyedében Salka kapusnak két hatalmas védést is be kellett mutatnia az eredmény megtartásához, a gól nélküli premiernek a mieink örülhettek jobban.

Pest–Békés 0–0

Gyula, 60 néző. Vezette: Polyák Attila Péter (Bálint Dániel, Kis Máté).

Pest: Németh M. – Nagy B., Tóth Cs., Vitányi (Faragó), Tóth H. (Barabás), Halmos (Rónaszéki), Balogh Cs., Lukács, Sármán, Balogh B. (Abért), Laczkó (Borsos). Szövetségi edző: Győri Zoltán.

Békés: Salka – Polonszki, Szabó Ákos, Papp Márton, Papp Máté, Barna (Burai), Pusztai O. (Zima), Darida (Sebők), Simon R. (Márk), Miszlai, Isaszegi M. (Csák). Szövetségi edző: Buza Barnabás, Sajben Gábor.

A Szolnok elleni második mérkőzés első negyede a csapatunk elképzelései szerint alakult. Támadó felfogásban létek pályára a fiúk és szűk negyedóra után vezető gólt is megszerezték Isaszegi Máté révén. A folytatásban kiegyenlítetté vált a játék, az ellenfél is bátrabban kijött a térfeléről, így azután Lévai kapus sem unatkozott már. Szünet után maradt a változatos játék, a szolnokiak nagy erőket mozgósítottak az egyenlítés érdekében. A mieink ekkor már az eredmény óvását tartották elsődlegesnek, ezzel együtt egy kontraakció során a kapusra egyedül labdát vezető Darida korábban is lezárhatta volna a meccs érdemi részét, amennyiben pontosabban céloz.