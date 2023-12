A hazai szövetség Facebook-oldala szerint a magyarok 20:24 perces idővel teljesítették a 4x1500 méteres versenytávot, mellyel az utóbbi két évhez hasonlóan hatodikok lettek.

Az U20-as férfi csapatok versenyében a békéscsabai Karsai Gábor (18.), valamint az Árvai Róbert (71.), Lesták Ármin (73.), Kovács Ferenc Soma alkotta magyar együttes 162 ponttal 12. lett.

– Ez egy pokoli nehéz pálya volt, a tavalyi sem volt könnyű, de most körülbelül öt centi vastag sárrétegen kellett átverekedniük magukat a versenyzőknek – kezdte értékelését az MTI-nek Knipl István, a középtávú-hosszútávú és gyalogló szakág vezetője, majd hozzátette: – A vegyes váltó a tavalyi évhez hasonlóan hatodik lett, és igazából ez volt idén is a realitás.

Knipl azt is elárulta, hogy Kovács Ferenc Soma elmondása szerint csúszkált, nem érezte stabilnak magát a pályán, ezért feladta a versenyt, ami csapatvezetőként őt is meglepte.

Női egyéniben az európai szövetség honlapja szerint Böhm Lilla az 50. helyen ért célba a 61 fős mezőnyben 9000 méteren.