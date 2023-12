Mint az utóbbi időszakban jellemző, az egyéni verseny mellett csapatban is eredményt hirdettek. A pontversenyt a házigazda békéscsabaiak nyerték 1039 egységgel a Tótkomlósi Úszó Egyesület (393) és a Békési Úszóklub Egyesület (283) előtt. A további megyei helyezések: 7. Orosházi Úszó Egyesület 178, 8. Gyulai Várfürdő 159, 11. Szarvasi Úszó Sport Egyesület 63, 13. Körös Úszó Egyesület Gyomaendrőd 18.

Az egynapos viadalt követően elégedetten nyugtázta a látottakat Szarvas János, a csabai klub vezetőedzője, aki egyben a versenybíróság elnöke volt: – Évtizedek óta megrendezzük az utánpótlás számára ezt az évvégi Mikulás Kupa versenyt, amelyre nemcsak a vármegyéből érkeznek gyerekek, hanem a környező régióból is. Minden évben, így idén is, pozitív visszajelzést kapunk az általunk rendezett eseményről, szívesen járnak hozzánk a környék egyesületei, még akkor is, ha nem a miénk a legkorszerűbb és legtágasabb létesítmény. A sátortetős megoldás egyik hátránya, hogy csak korlátozott számban tudunk versenyzőket és kísérőket fogadni, de az idei abból a szempontból mindenképp pozitív volt, hogy most minden szülő, nagyszülő, testvér befért a medence köré. Mindenhonnan azt a visszajelzést kaptuk, hogy az idei is egy határozottan jó hangulatú esemény volt.

A gyerekek szempontjából az pedig külön örömteli volt, hogy minden résztvevő, szám szerint 158 ifjú sportoló a verseny támogatójának jóvoltából egy gazdag mikulás csomagot vehetett át.

Arról, hogy milyen jelentőséggel bír ez az év végi esemény, így fogalmazott Szarvas János:

– Majdhogynem ez az utolsó alkalom arra, hogy a fiatalok a különböző veretű jelvényeket begyűjtsék, ami pedig az egyesületeknek is határozottan jó, ugyanis a szövetségtől ezért is jelentős támogatás érkezhet az egyesületekhez. A jelentőségét tekintve az sem elhanyagolandó tényező, hogy ez is egy jó felkészülési állomás a hamarosan következő cikluszáró viadal előtt.