Szinte törvényszerű volt, hogy a Fekécs családban a súlyemelés lesz az a sportág, melyet nem hogy kipróbálnak a gyerekek, hanem később hazai, de nemzetközi szinten is figyelemre méltó eredményeket produkálnak majd. Törvényszerű volt, mert édesapjuk, Szabolcs is súlyemelő volt, a fiai pedig látták a mintát, amit követtek is, először az idősebbek, Sámuel, majd Ervin.

– Ők már abbahagyták, pedig a ma huszonhárom éves Sámuelnek és a nála egy évvel fiatalabb Ervinnek is voltak jó eredményei – mindezt a tavalyi felnőtt ob-n még serdülőkorúként aranyérmes Gergő mondja, akivel a novemberi nyíregyházi felnőtt országos bajnokságon 15 évesen 55 kg-ban aranyérmet szerző Noel társaságában beszélgetünk, klubjuk, a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE évzáró Mikulás Kupa regionális verseny előtt.

– Sámuel kétszeres magyar bajnok a serdülők között, de nyert országos diákolimpiát és többször volt dobogós az ifjúságiak, illetve egyszer ezüstérmes a juniorok között. Ervin ugyancsak bajnok volt a serdülőknél és az ifiknél, de szerepelt korosztályos Európa-bajnokságon is, ahol tizenkettedik lett. Anyáékkal gyakran kísértem el őket, majd a fiatalabb bátyámat, Szilárdot is a versenyekre, edzésekre. Aztán hívtam az öcsémet, Noelt is. Így kezdődött – emlékezett az idei felnőtt ob-n ifjúságiként bronzérmes felnőtt válogatott kerettag Gergő, aki azért is szerette meg nagyon a súlyemelést, mert itt tudja a határokat feszegetni. Egyébiránt a legfiatalabb Fekécs testvér, a még csak 7 esztendős Erik is kacérkodik a súlyemeléssel. Bár számára nehézséget okoz, hogy szemüveges, s emiatt kevésbé lenne ajánlott számára ez a sportág.

– Én idén nyertem meg a felnőtt magyar bajnokságot, de győztem a serdülőknél abszolútban és a juniorok között is már – sorolta a maga eredményeit Noel, aki jövőre kerül be a felnőtt válogatottba.

A távolabbi céljaik is egyformák: szeretnének majd ott lenni a 2028-as Los Angeles-i olimpián.

Idén tavasszal váratlanul elhunyt békési edzőjük, Balogh János, és a szakmai munka is megszűnt a városban, így a Fekécs testvérek közül Gergő és Noel – hogy folytathassák kedvenc sportágukat – az olimpikon Bökfi János igazgatta Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE-be, az idősebb 19 éves Szilárd a Tatabányai SE-be igazolt.

– Nagy változást jelentett ez az életünkben, de a kezdeti nehézségek után megszoktuk az új edzőt és az új környezetet, ahol jól érezzük magunkat. Mindketten Békésen, a Gál Ferenc technikum kilencedik osztályába járunk.

A 2021-es ifjúsági világbajnokság 5. helyezettje, Szilárd a Debreceni Egyetemen tanul, sportszervezői szakon, aki természetesen szintén nagyon megszenvedte edzője elvesztését.

– Nem volt zökkenőmentes az átállás Tatabányán, de nem a volt válogatott edző, Likerecz Attila miatt, hiszen őt a válogatottból már korábbról jól ismertem – mondja a 81 kilogrammos súlycsoport idei felnőtt bajnoka (eredményével a magasabb súlycsoportokban is a dobogó legmagasabb fokára állhatott volna), Fekécs Szilárd, aki egy serdülő Eb-4. hellyel már 2018-ban letette a névjegyét a nemzetközi színtéren. – Jó helyre kerültem, sok versenyen vagyok túl. Az ünnepek alatt sem állok le, mert a válogatottnál január 10-én már felmérőt tartanak, és nagyon készülők a jövő évi junior Európa-bajnokságra.

Szilárd ugyan még most is edz, de a szenteste biztosan a pihenésé lesz, készül haza a szülői házba.

– Van egy olyan nap az évben, amikor mindig összegyűlik a család és ez a karácsony – mondja Szilárd. – Talán csak a Hollandiában élő nővérem, Anita nem tud hazajönni, de a többiek mind együtt leszünk. Még nem vettem meg mindenkinek az ajándékokat, de mire elérkezik a nap, addigra meglesz az is.

Gergő elárulta, hogy a karácsonyi menü elmaradhatatlan része a töltött káposzta, ami mindig ott van az asztalon.

– Várjuk ezt az ünnepet, hiszen végre összejön a család, mindenki megajándékozza a másikat és sokat beszélgetünk. A nagyszülők közül a két nagymama él még, ők az ünnep első napján jönnek el hozzánk – mondta Gergő.