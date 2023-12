A Kurta János és Kurtáné Cselei Ágnes által jegyzett „A Gyulai városi nagypályás labdarúgás 75 éves története 1948–2023” címmel publikált 240 oldalas színes és fekete-fehér képekkel gazdagon illusztrált kiadvány a régi és mai idők városi bajnokságát mutatja be.

Dr. Görgényi Ernő polgármester beszélt a nagypályás bajnokságról, annak történetéről és köszönetet mondott a szerzőknek és a támogatóknak a kötet létrejöttéért.

Kurtáné Cselei Ágnes elmondta, hogy a kötetben – amely két éves munka eredménye – a 2013-ban a „100 éves a gyulai labdarúgás 1913-2013” című könyvben a bajnokság addigi történetéről közölt rész, illetve a 2013-tól napjainkig történt eseményeket leíró 80 oldalas fejezet olvasható. A városi bajnokság Hargitai József nevét vette fel, aki nagy szerepet vállalt annak létrejöttében és abban, hogy megélhette a 75 esztendőt, elévülhetetlen érdemei voltak.

A könyv másik szerzője, Kurta János 1990-től 33 évig volt benne a versenybizottság elnökségében, ahol a közelmúltig az elnöki tisztséget is vitte. Tőle tudhattuk meg, hogy a pontvadászatban nemcsak gyulai, hanem békéscsabai, békési, de mezőhegyesi csapatok is versengtek, mi több, bajnokok is lettek. A Gyulai Húskombinát együttese pedig a Magyar Népköztársasági Kupa főtáblájára is eljutott.