Mint arról már beszámoltunk, a slatinai tornát csütörtökön a CSU Stiinta Bucuresti ellen kezdte meg Rác Sándor csapata, s a vereséggel záruló mérkőzés után pénteken a II. osztályú, az első napon a HC Zalau ellen 31–31-es döntetlent kiharcoló házigazdákkal meccselt. Ahogyan az első napon, úgy a péntek esti találkozón is előnnyel zárták Román Dorináék az első játékrészt. Bár a második félidő derekán egy ízben kiegyenlített a Slatina, a csabaiak gyorsan eszméltek és belehúztak, s onnantól kezdve már nem is engedték ki a kezükből az előnyt. Rác Sándor ezúttal is mindenkinek lehetőséget adott a bizonyításra, amivel a legfiatalabbak is élni tudtak. A csabaiak legeredményesebb játékosa Gyimesi Kitti volt, aki hétszer talált be a román csapat kapujába.

CSM Slatina (román-TAPPE-Békéscsabai ENKSE 34–37 (16–18)

Nemzetközi felkészülési torna, Slatina. Békéscsaba: Pásztor B. 1 – Horváth G. 1, Gyimesi 7, Román 7, Mayer 3, Török, Szondi 3. Cs.: Szabó D., Madera-Domokos (kapusok), Aranyi 1, Jovicsevics, Kukely K. 1, Termány 3, Csáki 5, Sándor 1, Bencsik 4. Vezetőedző: Rác Sándor. A Slatina legjobb dobója: Matea 8.

A szombati zárónapon a román I. osztályban szereplő HC Zilah volt az ellenfél. Végig fej-fej mellett haladtak a csapatok, az első félidőben is döntetlen volt az állás. Szünet után belehúztak a románok és végül a mérkőzést és a tornát is megnyerték. A csabaiaknál a szélső Csáki Lilla volt a legeredményesebb 9 találattal.

Rác Sándor, a Békéscsaba vezetőedzője lapunknak elmondta, hogy már egy nappal a torna kezdete előtt kiutaztak Romániába, ahol két edzést is tudott tartania a csapatnak.

– Az első mérkőzésen húsz percig játszottunk jól, de a Slatina, illetve a Zilah ellen tényleg pozitív a kép. Kellemes színfoltot jelentett a fiatal szélső, Csáki Lilla játéka, aki különösen a Zilah és a Slatina ellen kézilabdázott jól. Igyekeztem mindenkinek játéklehetőséget biztosítani, így a fiatal Sándor Réka és Aranyi Vivien is pályára lépett. Fontos volt ez a torna, hiszen ilyen mérkőzéseken, ilyen erős ellenfelekkel szemben kap még inkább képet az edző arról, hogy a játékosok közül ki, mire képes – mondta a csabaiak trénere.

Csáki Lilla, a Zalau elleni mérkőzés legjobbja

TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE-HC Zalau (román) 29–34 (15–15)

Nemzetközi felkészülési torna, Slatina. Békéscsaba: Pásztor B. – Horváth G., Gyimesi 3, Román 3, Mayer 1, Török 2, Szondi 4. Cs.: Szabó D., Madera-Domokos (kapusok), Aranyi 1, Jovicsevics 2, Kukely K. 1, Termány, Csáki 9, Sándor, Bencsik 3. Vezetőedző: Rác Sándor. A Zilah legjobb dobója: Prycop 10.

A torna végeredménye: 1. HC Zalau, 2. CSU Stiinta Bucuresti, 3. TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE, 4. CSM Slatina.