Extraligás női mérkőzés, 10. forduló, Budapest. V:: Bátkai-Katona Ágnes, Halász Enikő. UTE: Kindelan 12, Kilényfalvi 5, Sziládi 5, Amaral 10, Ambrosio 15, Moreno 4. Csere: Baksa (libero), Zólyomi, James 6, Boskó 1, Dani 6. Vezetőedző: Horváth András. BRSE: Kump 6, Strumilo 11, Stepanenko 18, Pintér 2, Aydinogullari 1, Stanchulova 6. Csere: Kertész, Molcsányi 1 (liberók), Kotormán 1, Glemboczki 10, Bodnár 6. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 5:2, 5:4, 9:4, 11:6, 11:11, 14:15, 20:16, 22:16. 2. játszma: 3:0, 6:3, 9:6, 12:7. 14:13, 18:14, 18:18, 20:23. 3. játszma: 1:3, 2:6, 2:9, 3:11, 4:14, 8:19, 12:20, 13:23. 4. játszma: 2:2, 4:3, 4:9, 6:12, 8:17, 12:20, 14:22, 16:23

Két újpesti ponttal kezdődött a szombat esti találkozó, majd hárompontos előnyre tettek szert a hazaiak. Tóth Gábor 8:4-nél kikérte első idejét. Megtört az újpestiek lendülete, Cansu Aydinogullari ászával visszajött egy pontra a BRSE, ekkor kért időt Horváth András. Margarita Stepanenko ásza 15:14-es csabai előnyt eredményezett, de nem sokáig örülhettek a vendégek. Az Újpest 22:16-ra elhúzott, és hét szettlabdához jutott, amelyből a másodikat értékesítette.

A második játszma elején 3:0 után szerzett pontot a Békéscsaba. Az ÚTE 9:6-os vezetésénél már a második időkérését használta el Tóth Gábor, a különbség azonban így is nőtt. Sokat hibáztak nyitásban, és fogadásban is a csabaiak, 14:12-nél megint Strumilo tett pontot egy maratoni labdamenet végére, aztán újfent jött az ide-oda sorminta. A BRSE 18:18-nál utolérte ellenfelét, és 20:21-nél átvette a vezetést, sőt három ponttal négy szett labdára tett szert, és a másodikat az újpesti James rossz nyitásának köszönhetően megcsinálta.

Az előző játszmát a csereként beállók, Bodnár Dorottya, Kotormán Réka, Glemboczki Zóra és Molcsányi Rita segítségével hozták a békéscsabai lányok, akik a folytatásra is maradtak a pályán. A teljesítményük is maradt azon a szinten, jobban kezdték a szettet a vendégek, amit Strumilo egy ásszal is megtámogatott. Fokozatosan húzott el a Békéscsaba, 13:4-re vezetett, majd 20:12-öt mutatott az eredményjelző. Ekkor kicsit megtorpantak a vendégek, és hét pontra visszajött az Újpest, de remek mezőnyözés után Stepanenko beütötte az első játszma labdát.

Az eddigi legszorosabb szettkezdetet hozta a 4. játékrész, a fővárosiak összekapták magukat, hiszen számunkra már a meccsben maradás volt a tét. Aztán 4:6-nál időt kért az Újpest, de ez sem használt, ezért Horváth András 4:9-nél megpróbálkozott még eggyel. Igyekeztek belekapaszkodni az utolsó szalmaszálba a lila-fehérek, de nem hagyta a BRSE. hogy vérszemet kapjanak. Strumilo megsérült 8:18-nál, így nélküle kellett befejezni a mérkőzést. de szerencsére saját lábán hagyta el a pályát. A hajrában nyolc meccslabdája volt a Békéscsabának, és Iveta Stanchulova bebombázta a másodikat, így 3:1-re győztek a vendégek az év utolsó bajnokiján.

Horváth András: – Kicsit felpuhultak másfél szett után a nyitásaink, nem úgy találtuk el a zónát, és a mi nyitás fogadásunk is puhább lett, nem tudtunk úgy akciókat indítani. Ez befolyásolta a második szett alakulását, a harmadikat pedig a második végjátéka miatt kezdtük rosszul. Molcsányi Rita nagyon nagy stabilitást hozott be a pályára, ettől függetlenül az első másfél játszmából építkezhetünk.

Tóth Gábor: – Nem titok, hogy nehéz időszak, és rövid pihenő után jöttünk ide. Eleinte saját magunk ellenfelei voltunk, egymás után csináltuk a háló érintéseket, ami a mentális teher miatt volt. Aztán amikor megnyertünk egy szettet, ez lehullott rólunk, onnantól kezdve felszabadultan játszottunk, keményen szerváltunk, és hoztuk a szokásos, jó minőséget blokk védekezésben. Végre volt három szélső teljesítmény is, ami garantálta, hogy nyerni fogunk, valamint Kotormán Réka is remekül szállt be, az ő jó játéka is kellett a sikerhez.