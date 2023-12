Egészen a 4. percig kellett várni a találkozó első találatára, melyet a békésiek játékosa, Mezei Richárd szerzett hétméteresből. Ugyanő duplázta meg az előnyt, ám ezután Kovács Áron révén szépítettek a vendégek. Szorosan alakult a mérkőzés, jobbára a Padla-legénység vezetett egy-két góllal, mígnem a budaiak a 24. percben – a mérkőzés során először – Csengeri Hunor eredményessége után átvették a vezetést. Olyannyira belelendültek, hogy újabb két góllal már három volt a két gárda közötti differencia, végül a viharsarkiak a szünetig egyet tudtak faragni a hátrányukból.

Padla József edző a szünetben alaposan feltüzelhette tanítványait, mert négy és fél perc alatt egy 4–0-s szériával már együttese birtokolt kétgólos előnyt. Jobban ellépni azonban már nem tudott, mert a Budai Farkasok is szeretett volna pontot szerezni, ezért nagy harcra késztette vendéglátóját. Egyenlővé viszont már nem tudta tenni az állást, mert a hét percen belül három kétpercessel is büntetett békésieknél mindig akadt olyan játékos, aki be tudta venni a látogatók kapuját. Kovács Szabolcs 58. percben lőtt találatával eldőlni látszott a mérkőzés, s bár az utolsó másfél percet 2–1-re a vendégek nyerték, a harcos, izgalmas ütközetet a békésiek.

Padla József: – Egy végletekig kiélezett mérkőzést sikerült megnyernünk egy jó erőkből álló ellenféllel szemben. Nagy lendülettel kezdtük a második mérkőzést, amely meghatározta a mérkőzés folytatását. Jól menedzseltük az eredményt, főleg a létszámfölényes helyzeteinket oldottuk meg jó százalékban. Gratulálok a csapatomnak a mai és az egész féléves teljesítményéhez!

Optimum Solar-Békési FKC–Budai Farkasok-Rév 31–29 (13–15)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 250 néző. Vezette: Dulai, Pisák.

Békés: Takács – Fedor 3, Mezei 6 (3), Laufer 1, Árpási 3, HASZILÓ 4, KEPESS 5 (3). Csere: Borbély (kapus), Dávid 1, Horváth L. 3, Balogh B., Novák Zs., Novák E., KOVÁSZ SZ. 5, Sütő, Varsandán Á. Edző: Padla József. A Budai Farkasok legjobb dobói: Csengeri 6 (3), Vuleta 5.

Kiállítások: 14, ill. 16 perc. Hétméteresek: 8/6, ill. 3/3.