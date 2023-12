A nem túl magas színvonalú szombati találkozón a második félidei jobb védőmunka hozta meg a sikert a viharsarkiak számára.

ÓAM-Ózdi KC–Optimum Solar-Békési FKC 26–30 (14–15)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Ózd, 150 néző. Vezette: Haskó Tamás Károly, Natkai Norbert.

Békés: TAKÁCS – Kepess 1, HASZILLÓ 6, LAUFER 7, Árpási 3, Varsandán, Novák Zs. 1. Csere: Borbély (kapus), Horváth L. 1, Kovács Sz., Dávid, Fedor 1, MEZEI 9 (2), Balogh B. 1, Sütő. Edző: Padla József. Az Ózd legjobb góldobói: Rozner 8 (3), Tóth M. 5, Zelei 4.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 2/2.

A hosszú utazás fáradalmaival a lábakban nehezen találták meg a saját játékukat a békésiek, ennek hatására a 6. percben 5–2-es hazai előnyt mutatott az eredményjelző. Aztán beindult a támadójáték, Laufer Gábor zsinórban szerzett három találatával a 10. minutában először vezetett a vendégcsapat (6–7). A pont nélkül álló házigazdák azonban nem hagyták leszakítani magukat, mindvégig partiban voltak, a finisben egyszer még a vezetést is átvették rövid időre.

Mezei Richárd félidő végi gólerőssége szünet után is megmaradt, ennek és Takács Szabolcs kapus bravúrjainak köszönhetően gyorsan összejött az addigi legnagyobb különbség a felek között (15–18), ami a kevésbé hatékony támadójáték ellenére is tovább nőtt (43. p.: 17–21). A lelkes borsodiaknak volt még egy fellángolásuk a félidő közepén, amikor két gólra feljöttek, de ezután a fáradtság jelei kezdtek kiütközni a csapatukon. Az utolsó öt percre 27–21-es békési fórral fordultak a felek, így már nem maradt izgalom a finisre.

Padla József: – Nehéz héten vagyunk túl, sokat dolgoztunk a soraink rendezése érdekében. Örülök annak, hogy ez győzelmet eredményezett, jövő héten viszont újabb két fontos mérkőzés vár ránk.