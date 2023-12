Márciusban tarolt a labdarúgás olvasóink között. Legolvasottabb márciusi sportcikkünk a Békéscsaba 1912 Előre–Szeged-Csanád Grosics Akadémia rangadóról készült tudósításunk lett. Békéscsabán és Szegeden is a bajnokság egyik leginkább várt mérkőzése volt a dél-alföldi rangadó. Készültek a szurkolók is, Szegedről vonatos túrát szerveztek, meg is telt a Kórház utcai stadion vendégdrukkereknek fenntartott szektora. Az összecsapáson a balhé sem maradt el.