Az év első hónapja átigazolási hírekben is bővelkedett. Az év első péntekén kiderült, visszatér a Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó-csapatához a rutinos, 32 esztendős kapus, Póser Dániel. Pár nappal később újabb két játékos leigazolását jelentette be a klub. A támadó szekciójába leigazolta a 23 éves, nagy mérkőzésrutinnal rendelkező Kóródi Nándort, valamint középpályás pozícióba a korábbi pécsi csapatkapitányt, az igen tapasztalt Futó Zsombort is.