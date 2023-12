A horvátok tűntek frissebbnek, Dominika Strumilo pontját egymás után négy zágrábi követett. Aztán Margarita Stepanenko és Strumilo blokkja után gyorsan egyenlő lett az állás. Egy 4:0-s csabai sorozat következett ezután és a meccs során először a horvátok trénere kért időt, mindez 8:5-ös hazai vezetésnél történt. Strumilo nyitássorozata után a különbség azonban tovább nőtt, mert a csabai lányok sokkal határozottabban, jobban játszottak fiatal ellenfelüknél. 16:8-nál Igor Simuncic próbált rendet tenni a játékosai fejében. Valamennyire sikerült is, mert hármat faragtak a hátrányukból, de gyorsan visszaállt a korábbi rend. A csabaiaknál pályára lépett a fiatal Mikus Nina is, aki először kapott helyet a BRSE felnőttcsapatában. A magyarok a remekül játszó Strumilo blokkjával jutottak el a szettlabdáig, és egy zágrábi baki után rögtön az elsőt ki is használták.

Nem lassítottak a békéscsabaiak a második játszmában sem és egy pazar sorozatot követően 8:2-re elléptek vendégeiktől. Aztán váratlanul megtorpant a BRSE, gyorsan fogyott az előny, s mielőtt baj lett volna, Tóth Gábor időt kért. Megtáltosodtak a horvátok, többször is felzárkóztak két pontra, de Stepanenko higgadt megoldásai, és egy-egy zágrábi rontás miatt jó ideig nem tudtak közelebb férkőzni. 18-nál aztán négy egymás utáni ponttal beérték a házigazdát, vissza is jött a pályára az addigi pontgyáros, Strumilo. Amikor a meccs során először a vezetést is megszerezte a Zagreb, a csabai tréner azonnal kihívta magához a játékosait. Hiába, mert a szettlabdát a vendégek harcolták ki. A csabaiak azonban nem hagyták annyiban és egy négyes szériával fordítottak és behúzták a második játszmát is.