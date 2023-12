Nem csak a shotokan karatéra jellemző szabályrendszereiben szerepelnek sikeresen, hanem például a kyokushin karate versenyeken is értek el eredményeket. Most a kick-box kéz és lábtechnikájával ismerkedhettek meg a klub tagjai. Vezetőjének, Nyesti Csaba mesternek a meghívására jó hangulatú és sikeres kick-box szemináriumot tartott a békéscsabai Shihan Gregor László (VIII. DAN, WAKO kick-box VI. DAN) mester, Fábián Mihály 1.kyu (Hegyesi KBSE Füzesgyarmat) és Deák László 1.kyu (Okányi Kick-box Klub) közreműködésével.

Zsúfoltnak bizonyult a nem nagy, de hangulatos és otthonos DOJO. Rúgástechnikát, alaptechnikákat és páros gyakorlatokat tartalmazott a több, mint két órás edzés. Az elmélet sem maradhatott el, a kick-box történetéről, a szabályrendszerekről Fábián Mihály, mint aktív versenybíró adott tájékoztatást. S miután számos tehetséges karatést láthattak a szakemberek és szemmel láthatóan érdekelte őket a kick-box – amibe most csak „belekóstolhattak” –, várható, hogy komolyan foglalkoznak majd ezzel a harcművész-, és sport irányzattal is.

A kick-box szeminárium után egy teljesen más esemény következett. Sikeres övvizsgát tett Goshinkai Karate-Do I.DAN fokozatra Deák László és Fábián Mihály. A vizsgáztatók az IKU Magyarország DAN kollégiumának tagjai, Shihan Nyesti Csaba V.DAN és Shihan Gregor László VIII.DAN voltak. A majd három órás vizsgában formagyakorlatok, nagyon sok önvédelem, bot-, és kés támadások elleni védekezés, töréstechnika és goshin-jitsu küzdelem követték egymást. A vizsgázók – akik előtte aktívan a kick-box szemináriumban is részt vettek – megállták a helyüket, megérdemelten lettek mesterek.

Az esemény a Nippon Seibukan Akadémia magyarországi csoportja szervezésében a Nemzetközi Szent-György Lovagrend Békés vármegyei priorátusának a segítségével valósult meg.