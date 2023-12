A Magyar Nemzet írt arról, hogy korábban soha nem járt Dubajban, április óta azonban az Egyesült Arab Emirátusok legnépesebb városában él és dolgozik az orosházi születésű, pályafutása jelentős részét nevelő-egyesületében, a Torna Club Békéscsabában töltő tornásznő.

Mint a Magyar Nemzet friss cikkében emlékeztet, az arab világban rengeteg magyar szakember dolgozik, így a Perzsa-öböl menti kis államokban, Katarban, Bahreinben és az Egyesült Arab Emírségekben is. Utóbbi ország egyik emírsége, Dubaj elhíresült az ide érkező szexmunkásokról is, és az utóbbi években a hazai médiában rengeteg riport, cikk foglalkozott azzal, hogy közöttük sok magyar is van. Nagy igazságtalanság, de ennek láthatja a kárát valamennyi itt dolgozó, vagy éppen csak ide gyakran utazó fiatal honfitársnőnk. Így most Böczögő Dorina is, aki azonban nincs humorérzék híján, és a Nemzeti Sport Facebook-oldalán hatalmas poénnal válaszolt az egyik kommentelőnek. Azt azért mondani sem kell, hogy sokkal több a pozitív hozzászólás.