A szombati elődöntő során kezdetben inkább a borsodiak domináltak. Többet birtokolták a labdát, de a mezőnyfölényük csak szögleteket eredményezett. A mieink stabilan védekeztek és kontrákkal operáltak. Ennek az első konkrét eredményeként a 13. percben emberelőnybe kerültek, miután a kilépő Furárt a tizenhatos vonala előtt Horváth elkaszálta. Az emberelőnyben a viharsarki együttes vette át az irányítást, előbb Furár, majd Miszlai előtt adódott két ordító lehetőség. Az északi gárda nem finomkodott a pályán és ügyesen ölte az időt, így kihúzta szünetig a kedvező eredményt.

A térfélcserét követően tíz emberrel sem tűntek elveszettnek a borsodiak, még sem kerülhették el a sorsukat. Az 55. percben a tizenhatos jobb sarkánál szabálytalankodtak, a szabadrúgást Barna ívelte Miszlai fejére, aki az ötös vonaláról bólintott a jobb sarokba. Négy minutával később lábbal tesztelte Szegő kapust a gólszerző, de az aprótermetű hálóőr a bal sarokból szögletre tolta a labdát. A játékrész második felére minden mindegy alapon kezdett kitámadni az ellenfél. Kapu elé ívelt labdákból próbált veszélyeztetni, időnként nem kis izgalmakat okozva a viharsarki híveknek. Az eredményt azonban nem tudták befolyásolni, Barna pedig a hosszabbítás 5. percében megszerezte a második gólt és már középkezdésre sem maradt idő.

Buza Barnabás: – Gratulálok a csapatnak a győzelemhez! Nem játszottunk olyan vehemenciával, mint az elmúlt héten, de mindvégig stabilak voltunk. A kiállítás után megvoltak a lehetőségeink, hogy vezetést szerezzünk, de a kapu előtt nem voltunk kellően határozottak. A második félidő elején feljavultunk, jött is a klasszikus gólunk, amit újabb követhetett volna. Az ellenfélnek futnia kellett az eredmény után, de stabilan őriztük azt, és akár előbb is lezárhattuk volna a meccset.

Békés–Borsod-Abaúj-Zemplén 2–0 (0–0)

Amatőr válogatott labdarúgó-mérkőzés. Cegléd, 80 néző. Vezette: Róka.

Békés: Salka – Palik (Barna, 41.), Szabó Ákos, Polonszki, Papp Máté, Zima (Csák, 57.), Darida (Nagy S., 71.), Simon R. (Fehér, 37.), Furár, Isaszegi M. (Sebők, 68.), Miszlai. Szövetségi edző: Buza Barnabás, Sajben Gábor.

Borsod: Szegő – Veréb (Bernáth, 46.), Lénárt, Hegedűs, Szemere – Horváth, Leskó – Filkóházi, Lakatos, Sipos (Erdélyi, 56.) – Fercsák (Kis-Orosz, 60.). Szövetségi edző: Kriston István. Szakmai igazgató: Koleszár György.

Gólszerző: Miszlai (55.), Barna (85.). Piros lap: Horváth (13.).

A másik elődöntőben: Győr-Moson-Sopron–Baranya 2–3

A vasárnapi fináléban a tét minden korábbinál jelentősebb volt, a tornagyőztes nem csupán az idei sorozat legjobb magyarországi amatőr-válogatottjává avanzsált, hanem kvalifikálta magát az UEFA Regions’ Cup 2024-es selejtezőjére.

Baranyai góllal indult a találkozó, amit leshelyzet előzött meg, ezért anulált a játékvezető. A folytatásban Furár előtt adódott hatalmas lehetőség, majd Márk lapos lövése kerülte el centikkel a kaput. Kiegyenlített, változatos játék folyt, a félidő felét átlépve, sérülés okozta kényszerű cserével kellett átszervezi a viharsarki gárda védelmét. A 25. percben szabadrúgáshoz jutott az ellenfél a tizenhatos bal csücskénél, Wiesner úgy tekerte el a labdát a kétszemélyes sorfal mellett, hogy az a jobb sarokban kötött ki. Vezetése birtokában magabiztosabbá vált a baranyai gárda, többet kezdeményezett.

A második félidőt is határozottabban kezdte, egy újabb átlövéssel riogatta a viharsarkiakat, akik Barna révén akár egalizálhattak is volna hamarjában, de a lövése elakadt a kapusban. A következetlen játékvezetés miatt keménnyé vált s meccs. Tovább nehezítette a békésiek dolgát, hogy az 51. percben a második gólját is megszerezte Baranya, egy közeli fejessel. Próbáltak váltani Furár Róberték, gyakran el is jutottak Szabó Barnabás kapujáig, a szépítés azonban nem jött össze, emiatt elmaradt az izgalom a végjátékban.

A lehetőségeivel jobban gazdálkodó fél szerezte meg a győzelmet, a békési csapat szereplése a fájó vereség ellenére messze túlhaladott minden korábbit és várakozást.

Buza Barnabás: – Megvoltak a lehetőségeink az első húsz percben, minimum két gól benne maradt a csapatban, az ellenfél viszont az első lehetőségét értékesítette. Szünet után nyílt sisakos játékot vállaltunk fel, de a gólszerzéssel hihetetlen módon hadilábon álltunk.

Szpisják Zsolt, az MLSZ Békés vármegyei igazgatója: – Gratulálok az egész csapatnak az elért eredményhez! Nyilvánvaló, hogy egy elveszített döntő után picit keserű a szánk íze, ezzel együtt csak elismeréssel szólhatok az elmúlt hetek teljesítményéről. Maximális köszönettel tartozom valamennyi labdarúgónak a hozzáállásáért, miattuk sajnálom leginkább a nüanszokon elúszó döntőt. Hálával tartozom az érintett klubok vezetőinek, az edzőknek és valamennyi stábtagnak, akik első szóra, önzetlenül vállalták a felkérést és Békés vármegye legjobb eddigi eredményéhez hozzájárultak.

Békés–Baranya 0–2 (0–1)

Cegléd, 70 néző. Vezette: Harnos.

Békés: Salka – Nagy S., Szabó Ákos (Papp Márton, 23.), Polonszki, Papp Máté – Zima (Fehér, 58.), Darida (Csák, 71.), Márk (Isaszegi M., 41.) – Furár, Miszlai, Barna (Hanea, 65.). Szövetségi edző: Buza Barnabás, Sajben Gábor.

Baranya: Szabó B. – Tar (Bozó, 38.), Sztojka, Lezsák – Szűcs, Szentes (Kelemen, 78.), Horváth D. (Rieth, 85.), Kungel – Nagy Zs. (Jenei, 41.), Lehota, Wiesner. Szövetségi edző: Nagy Gábor.

Gólszerző: Wiesner (25.), Szentes (51.),

Végeredmény: 1. Baranya, 2. Békés, 3. Győr-Moson-Sopron, 4. Borsod-Abaúj-Zemplén. A legjobb Békés vármegyei játékosnak Furár Róbertet választották.