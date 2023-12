Szerettem volna a játékosokban újra felébreszteni a tüzet, bíztam benne, hogy egészséges versenyhelyzetet tudok kialakítani a csapatba kerülésért, ami az eredményességet is pozitív irányba mozdítja. A játékosokkal hamar egymásra találtunk, a srácok nyitottak voltak az újra, talán már várták is, hogy valami változás történjen. Elég nagy volt az erőnléti lemaradás, ezért az elsődleges feladat az volt, hogy megfelelő erőállapotba kerüljön a csapat, majd egy olyan játékrendszer kialakítása, melyben a játékosok jól érzik magukat, nem mellesleg eredményesek is tudnak lenni – elevenítette fel a nyári kezdeteket Kis László.

A tréner szerint a vezetőség a bennmaradás biztos kiharcolásán felül komolyabb elvárást nem támasztott a csapattal szemben. Ehhez képest harmadik helyen tölthetik a téli pihenőt, amivel messze felülmúlták az elvárásokat.

Természetes, hogy egy ilyen sikeres időszaknak sok élvezetes pillanata volt, két mérkőzést mégis külön kiemelt a szakvezető.

– Az első fordulóban a lefújás előtti pillanatokban tudtuk megszerezni a győztes gólunkat az Orosháza ellen, ami megadta az alapot az idényre. A második ilyen pillanat, egy mentálisan és morálisan rosszul sikerült vesztes Békésszentandrás vendégjátékunk után jött el, ahol bár kikaptunk a listavezető Kondorostól, de olyan játékot nyújtott a csapat, amivel nem lehettünk elégedetlenek, a szurkolók a vereség ellenére megtapsolták a csapatot – hangsúlyozta Kis László.

Kíváncsiak voltunk a véleményére a bajnokságot illetően is, mint „új beszálló” miként látja a színvonalat és az erőviszonyokat.

– Az utóbbi időszak legkiegyensúlyozottabb, legkiegyenlítettebb küzdelmét hozta az őszi idény. Minden csapatnak megvan a maga stílusa, amit próbál az ellenfelére erőltetni. Nem szakadt szét a mezőny, talán a kovácsháziak kivételével mindenki képes nyerni bárhol, de az az út, amit ők vállaltak fel, bárki számára nehéz lenne, ezért is kívánok kitartást nekik. A tapasztalatom szerint mindenhol jól képzett, megfelelő játékos és edzői rutinnal rendelkező szakemberek ülnek a kispadon, ami garancia a bajnokság megfelelő nívójára magas szakmai színvonalára – fogalmazott a dobozi sikerkovács.

Azt is megtudtuk tőle, hogy öthetes tavaszi felkészülést tervez, melyet február 3-án kezd el csapatával.

– Két edzés és egy szombati edzőmérkőzés szerepel majd a programban, a rajtot megelőzi majd a szokásos januári teremkupa. A játékoskeretben nem tervezek nagy átalakítást, hiszen adott az állomány, egy-két új arc persze azért feltűnhet majd az öltözőben, bár a fő cél továbbra is az ifjúsági korú játékosok folyamatos beépítése – avatott terveibe a szakember.

Házi góllövőlista

6 gólos: Váczi Roland

4 gólos: Barcsay Attila András

3 gólos: Kopács Zsolt, Szigeti János, Sztojka Ádám

2 gólos: Huszár Attila, Lukucz Mihály

1 gólos: Rácz György Márk, Sztojka Norbert