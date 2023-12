Shihan Gregor László VIII.DAN, a Békés Megyei Harcművész Szövetség elnöke üdvözölte a megjelenteket. Külön köszöntötte Sensei Haba József IV. danos mestert, aki nemrégiben ünnepelte születésnapját. A résztvevők a kétszer másfél órás oktatás első részében Gregor László irányításával késes alap technikákat, továbbá a felső, alsó szúrás és vágás védését gyakorolták, a végén késpárbajt vívtak védőszemüvegben gumikésekkel. Kis pihenő után Sempai Deák László 1. kyu kick-box, 1. kyu goshinkai karate a nunchaku nem egyszer bonyolultnak tűnő technikával ismertette meg a lelkes gyakorlókat. Nem csak forgatást és átvételeket tanulhattak, hanem célpontot is támadtak, szabad küzdelem is volt a szivacsos gyakorló nunchakukkal és a végén nunchaku versenyszerű küzdelmet is kipróbálhattak fej- és arcvédőben.

A tartalmas nap emléklapok átadásával zárult. A szeminárium résztvevői az Okányi Kick-box Klub, Békéscsabai JALTE Goshinkai Karate és Kick-box Szakosztálya, Hegyesi Kick-box SE Füzesgyarmat, Contact K.T.H.E. Orosháza képviselői voltak. A megyei szövetség a jövőben is szervez hasonló szakmai jellegű továbbképzéseket.