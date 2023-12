Swietelsky-Békéscsaba–MÁV Előre Foxconn 3:0 (21, 21, 15)

Extraligás női röplabdamérkőzés. Békéscsaba, 700 néző. Vezette: Halász Tibor, Halász Enikő Erika.

Békéscsaba: Stanchulova 5, PINTÉR 9, STEPANENKO 19, STRUMILO 15, Kump 1, Aydinogullari 5. Csere: Molcsányi (liberó), Bodnár 4, Kertész. Vezetőedző: Tóth Gábor.

MÁV Előre: DVORACEK 14, Andersson 3, Vacsi 3, Markovic 1, Pallag 11, Michalewicz 1. Csere: Tóth J., Kovács E. (liberó), Vezsenyi, Király-Tálas 3, Tarr, MATOS 12, Szabó L. 1. Vezetőedző: Lukasz Przybylak.

Egy 6:2-es remek rajttal kezdte a meccset a Békéscsaba, ehhez azonban hozzájárultak a vendégek hibái is. Egy rövid átmeneti időszak során váltva nyithattak a felek, aztán viszont Strumilo és Stepanenko folytatta a pontgyártást. Már 15:8 állt az eredményjelzőn, amikor három ponttal közelebb tudtak férkőzni a vendégek. Mindez nem zökkentette ki Tóth Gábor tanítványait, akik közül továbbra is a két légiós támadójátéka jelentette a kihívást a látogatók számára (18:12). Dvoracek vezérletével hajrába kezdtek a fehérváriak, 19:17-nél a legjobbkor jött Strumilo higgadsága, aki két fontos ponttal verte vissza az ellenfél felzárkózási kísérletét. Ő volt a főszereplő 22:20-nál is, amikor eredményesen zárt egy támadást, ezzel célegyenesbe téve csapatát, a szettet pedig Matos rossz nyitása hozta meg.

A második szett elején 2:0-ról és 5:2-ről is egalizált a MÁV Előre. Amikor Stepanenko és Strumilo mellé a török játékmester, Aydinogullari is felnőtt pontszerzésben, rohamosan nőtt a hazaiak előnye. A vendégek 14:7-es hátrányban kaptak el egy jó periódust, és ismét Dvoracek volt aki a hátára vette övéit, 15:13-ra felzárkóztatva csapatát. Jókor jöttek Stepanenko sikeres támadásbefejezései, 19:13-nál pedig ismét sínen volt a BRSE. A fehérváriak azonban nem igazán akartak beletörődni a sorsukba: minden hazai pontra kettővel válaszoltak és 21:18-nál vészes közelségbe kerültek. Király-Tálas Zsuzsa ász nyitásával tovább nehezedett a helyeik helyzete (23:21), azonban a végjátékra kissé „magára maradt” Stanchulova a legjobbkor villant játszmalabdát szerezve, a vendégek pedig megtették azt a szívességet, hogy egy támadóhibával újabb szetthez juttatták a házigazdákat.