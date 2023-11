Mezőkovácsházi TE–Dobozi SE 1–3 (1–1)

Labdarúgás Vármegyei II./A osztályú mérkőzés. Mezőkovácsháza, 50 néző. Vezette: Kis Pál.

Mezőkovácsháza: Tóth K. – Csurár, Almádi, Sódar, Multyán P., Krajcsi, Ondos, Szokai, Bessenyei F., Bereczki, Andrej. Edző: Matuz Tamás.

Doboz: Farkas Zs. – Szabó R., Kopács (Sztojka Á.), Tímári, Szabó L. (Nyul), Rácz Gy. (Sztojka N.), Hollósi, Váczi R., Lukucz (Faragó), Szigeti, Barcsay (Roszik). Edző: Kis László.

Gólszerző: Szokai (23.), ill. Kopács (41., 61. – 11-esből), Szigeti (64. – 11-esből).

Az első félidőben remekül védekezett a kovácsházi csapat és egy védelmi hibát kihasználva a vezetést is megszerezte. A dobozi nyomás a szünet előtt érett góllá, a második játékrész pedig a vendégek nagy fölénye jegyében telt. Az áttörés egy kétes büntetővel történt meg, amit követett egy jogos is.

Matuz Tamás: – Amíg erővel bírtuk, jól álltunk a sarat a szép létszámban megjelenő vendégcsapat ellen. Sajnos megint voltak nem túl jó döntések, amik rossz irányba vitték el a mérkőzést. Gratulálok a vendégeknek!

Kis László: – A szimpatikus hazai csapat a nehézségei ellenére megnehezítette a dolgunkat. Részünkről a győzelem megszerzése volt a legfontosabb.

Berka István

Mezőberényi LE–Békési FC 2–0 (2–0)

Mezőberény, 80 néző. Vezette: Zahorán János.

Mezőberény: Rau – Fazekas, Tóth J., Szabó Zs. (Bereczki), Kajlik (Rónai), Kovács Gy. (Machó), Olej T., Durkó, Zsíros, Buczkó (Székely), Kanó. Edző: Gézárt Zoltán.

Békés: Takács – Medve (Rigler), Minya, Kis J. (Nagy Sz.), Novodomszky (Római T.), Római J., Varga K. (Nagy J.), Antal, Laukó, Kardos (Megyeri), Balázs.Edző: Szarvas András.

Gólszerző: Durkó (19.), Olej T. (38.). Kiállítva: Durkó (60. – könyöklésért).

A vendégek kezdtek erőteljesebben, de később a berényiek fokozatosan átvették a mérkőzés irányítását, és a békésiek hibáit kihasználva kétgólos előnnyel zárták a félidőt. A véleményes kiállítást követően a Békés megpróbált visszajönni a meccsbe, de próbálkozásaikban nem volt elég erő a gólhoz.

Gézárt Zoltán: – A hétközi munka meghozta a gyümölcsét. A helyzetek alapján megérdemelten nyertünk, jó játékvezetés

Szarvas András: – Ajándékoztunk két gólt az ellenfélnek. A kiállítást követően nem tudtunk komoly helyzeteket kialakítani, így megérdemelten nyertek a berényiek.

Balogh Lajos

Mezőmegyer SE–Csabacsűdi GYLSE 4–0 (4–0)

Mezőmegyer, 50 néző. Vezette: Kovács Antal.

Mezőmegyer: Kun – Lehoczki (Jova), Nagy B., Szilágyi, Kecskeméti, Séllei, Kurucz (Nyúl), Láza (Szabó T.), Takács, Balogh M., Balog K. Játékos-edző: Nyúl Gábor.

Csabacsűd: Kugyela – Hajdú, Sovány, Varga T., Gerhát, Szín (Mojzsis, Pecnyik), Viszkok G. (Styecz), Sándor (Jelen), Tari, Király (Kiss G.), Liska. Játékos-edző: Boér Zsolt.

Gólszerző: Szilágyi (3.), Kurucz (14., 36.), Lehoczki (24.).

A hazai együttes az első félidőben letudta a meccs érdemi részét. A frissebb csabacsűdieknek szünet után voltak momentumai, azonban ez kevésnek bizonyult a szépítéshez.

Nyúl Gábor: – Nagyszerű első félidőt egy felejthető második követett, de teljesen megérdemelten nyertünk. Jobbulást kívánok a megsérült szentandrási játékosnak.

Boér Zsolt: – Óriásiakat hibáztunk az első negyedórában, ami el is döntötte a mérkőzés sorsát. Sajnos túl nagy a különbség az idegenbeli és a hazai teljesítményünk között. Hiányzott a bátorság, pici pozitívum viszont, hogy a második félidőt sikerült lehozni gól nélkül.

Gömöri János

Dévaványai SE–Békésszentandrási HMSE 4–0 (2–0)

Dévaványa, 80 néző. Vezette: Brlás Zsolt.

Dévaványa: Szász – Furka, Gál (Hőgye), Adamecz, Papp K., Szabó E. (Juhász P.), Diós, Somogyi, Papp D. (Katona), Papp V. (Csordás), Végh (Szarka). Edző: Bereczki Árpád.

Békésszentandrás: Buzás – Pecznik, Olasz István, Csipai, Szűcs, Lós, Szécsi, Virág, Tasi K., Sztricskó, Aszódi (Banász). Játékos-edző: Lós István.

Gólszerző: Papp V. (33., 60.), Adamecz (41.), Juhász P. (77.).

A hazai együttes a félidő második felében tudott előnyt kialakítani a szervezetten játszó szentandrásiak ellen. A második félidőre elillant a vendégek pontszerzésbe vetett hite, a ványaiak pedig remek teljesítménnyel arattak magabiztos győzelmet.

Bereczki Árpád: – Régen várt jó játékot nyújtottunk, teljesen megérdemelten nyertünk még ilyen arányban is. Köszönjük a szurkolóink támogatását.

Lós István: – Sajnos az utóbbi meccsekre nehéz helyzetbe kerültünk az eltiltottak folyamatos nélkülözése miatt. Akarat nélkül nem lehet művelni ezt a sportot. Értékelhetetlen részünkről a mai mérkőzés.

Papp Sándor

Szabadkígyósi SZSC–Kondorosi TE 0–0

Szabadkígyós, 200 néző. Vezette: Tóth Imre.

Szabadkígyós: Dolezsán – Kocziha, Faragó, Frankó (Alb), Ancsin, Somogyi, Sebestyén M. (Magyari), Lázár (Mohácsi), ifj. Szabó Z., Faragó, Maglóczki, Szilágyi. Játékos-edző: ifj. Szabó Zoltán.

Kondoros: Gritta – Rafaj P., Mile, Rafaj R., Csicsely, Vajgely, Mladonyiczki, Szebegyinszki B. (Bákai B.), Paluska, Rafaj M., Takács M. (Buzás). Edző: Janis János.

Kiállítva: ifj. Szabó Z. (29. – könyöklésért).

A hazai együttes teljesítménye három nap alatt száznyolcvan fokot fordult. Egy órán keresztül tíz emberrel is felvette a versenyt az éllovassal, és amennyiben a két nagy zicceréből egyet is gólra vált, még nagyobb meglepetést is okozhatott volna.

Ifj. Szabó Zoltán: – Le a kalappal csapat előtt a küzdeni tudásért. Hatvan percig emberhátrányban játszottunk, nagyobb helyzeteink mégis nekünk voltak, így legalább az egyik pontra érdemesek voltunk.

Janis János: – Értékes pontot szereztünk a lelkes hazai csapat ellen, igaz az idei szezon leggyengébb játékával rukkoltunk elő. Remélem, hogy ez csak egy kisiklás volt a részünkről. Jó játékvezetés.

Szabó Zoltán

Elek USE–Békéscsabai MÁV SE 1–5 (1–2)

Elek, 80 néző. Vezette: Fűri Imre.

Elek: Lőrinc – Kacsala (Grósz), Sipos (Kászián), Nagy Á. (Nagy R.), Nagy G., Kádár, Kovács Zs., Kasznár, Jepure (Kovács J.), Dehelán, Rostás (Csanálosi). Játékos-edző: Nagy Gergely.

Békéscsabai MÁV: Bócsik – Matuska, Erdélyi, Kovács Gy. (Gedó), Mihályi (Sipiczki), Morva, Takács K., Zsömbörgi (Takács L.), Kőszáli (Demeter), Mazán, Szarka. Edző: Dohányos Zoltán.

Gólszerző: Nagy Á. (19.), ill. Morva (21. – 11-esből, 63.), Mihályi (36., 68.), Kovács Gy. (58.).

Az első félidőben mindkét oldalon adódtak lehetőségek, a kapu előtt azonban a vendégek voltak valamivel pontosabbak. Szünet után a hazaiak próbáltak kezdeményezni, de ezen a napon nem igazán jöttek össze a dolgaik, a csabaiak viszont a védelmi hibákat kihasználva magabiztos győzelmet arattak.

Nagy Gergely: – Vezetésünk után a vendégcsapat leckét adott nekünk a játék iránti alázatból,így megérdemelt vasutassiker született.

Dohányos Zoltán: – Örülök annak, hogy kimásztunk a gödörből. Remélem, hogy kitart ez a lendület az utolsó három meccsen is. Jó játékvezetés.

Hotya Péter

Következik 12. forduló. November 11., szombat, 10.00: Csabacsűdi GYLSE–OMTK-Rákóczi. 13.30: Szabadkígyósi SZSC–Elek USE, Kondorosi TE–Dévaványai SE, Békésszentandrási HMSE–Mezőkovácsházi TE, Dobozi SE–Mezőberényi LE, Békési FC–Mezőmegyer SE, Füzesgyarmati SK II–Békéscsabai MÁV SE.

Mesterlövészek

10 gólos: Szabó Erik István (Dévaványa).

9 gólos: Durkó László (Mezőberény).

7 gólos: Takács Márk Csaba (Kondoros), Rafaj Milán Barnabás (Kondoros).

6 gólos: Halász Zsombor Zoltán (Orosháza), Kasznár Márk (Elek).

5 gólos: Balogh Milán (Mezőmegyer), Balog Krisztián (Mezőmegyer), Kardos Imre Tamás (Békés), Kovács György (Békéscsabai MÁV), Mladonyiczki Péter (Kondoros).