Békéscsabai Előre NKSE U21–Szarvasi NKK 31–22 (17–13)

NB II.-es női mérkőzés. Békéscsaba, 120 néző. Vezette: Matic, Nádasdi. Békéscsaba U21: Triffa – ARANYI 8, Sándor 3, UDVARI 5 (1), Balog K. 2, WEIGERT 3, KÁROLYI 4. Cs.: PETROVSZKI (kapus), Ádász 1, Gajdács, Krajcsó 1, Kovács K. 1, Fazekas, Téglás 3. Edző: Fábián Csaba. Szarvas: Antal – Biró 1, Milyó, Papp Zs. 5, Hajdu 2, Majoros 5 (2), Moharos 7. Csere: Skorka (kapus), Fodor, Pusztai, Száva, Szöllősi D., Szöllősi P. 2, Tasgyik, Trnyik. Edző: Száva Flórián.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 3/2.

Fábián Csaba: – Húsz percig fej-fej mellett haladt a két csapat, de az első félidő végén már előnnyel fordultunk. A szünet után növeltük a különbséget, a végjáték kezdetén azonban megakadt a támadójátékunk, a Szarvas felzárkózott négy gólra, de az időkérés után helyére kerültek a dolgok. Felkészültünk a Szarvasból, a hosszú passzaikból labdákat szereztünk és a gyors játékunk eredményre vezetett.

Száva Flórián: – A mérkőzés első részében többször is vezethettünk volna két góllal, de már ekkor sok technikai hiba adódott, amit természetesen a hazai csapat a maga javára fordított. A második félidőben momentumaink is alig akadtak, szélről ennyi gólt még ezen a szinten sem szabad kapni. Az első fordulóban meggyőző játékkal tudtunk nagy különbséggel nyerni, de most a „visszavágón” ugyanolyan győzelmet aratott a hazai csapat, amihez gratulálok, mert ilyen arányban is megérdemelten szerezték meg a pontokat.

CZ-Gyulasport NKft.–Tisza Volán SC 39–21 (18–10)

NB II.-es női mérkőzés. Gyula, 80 néző. V.: Mezei Fruzsina, Paska Nikolett. Gyula: Mike – Szabó K. 5 (1), Gelegonya 2, ILYÉS 5, SZÖGI 4, Hegedűs 1, Lukács 4.

Cs.: Zsiga (kapus), Ladics 2, Boruzs, Kiss V. 3, NAGY P. 7, Kovács Sz. 4, Németh Cs. 1, Farkasinszki 1, Miklya. Edző: Zöldi-Tóth Katalin.

Kiállítások: 2, ill. 10 perc: Hétméteresek: 3/1, ill. 2/2.

Zöldi-Tóth Katalin: – Jól kezdtük a mérkőzést, ez is volt az elvárás a lányoktól. A héten sokat dolgoztunk, és a sebesség sokat javult. Az előttünk álló mérkőzésen még szeretnénk a játékot gyorsítani, és minimálisra csökkenteni a technikai hibákat.