Némi meglepetésre a vendégek kezdtek jobban és eredményesebben. Szűk negyedórányi játékot követően Molnár egy kiugratás végén 15 méterről lőtt a bal alsó sarokba a kiszolgáltatott Selmeczi-Tóth mellett. A folytatásban a hazaiak nagy erőket mozgósítottak az egyenlítés érekében, de a Vasas fiataljai előtt is akadtak lehetőségek. A félidő hajrájában Czirok fejesével jött össze a hőn áhított ladányi egyenlítés.

A kék-fehérek szünet után is lendületben maradtak és egy újabb szöglet után Malkócs révén a vezetést is hamarjában magukhoz ragadták. A folytatásban több esély adódott az újabb gólok megszerzésére, de rendre hiba csúszott a befejezésekbe. Ezzel szemben a vendégek a semmiből egyenlítettek a 71. percben, amikor is Varga jobb oldali beívelését Barkóczi az öt és feles sarkáról fejelte a bal felső sarokba. Ez az állapot sem tartott hosszú ideig, hiszen a 84. percben újabb találatot hoztak a hazaiak erőfeszítései. Egy beadásra Talpalló Norbert érkezett a hosszún és a védők sűrűjében kilőtte a bal sarkot, amivel a három pontot is begyűjtötték a ladányiak.

Ekker Attila: – Beigazolódott, amit éreztünk hétköznap. Fáradtan és tompán kezdett a csapat, de ahogy mentünk a mérkőzésbe, egyre inkább találtak magukra a srácok. Ha kissé nyögvenyelősre is sikerült a mai győzelmünk, annál értékesebb lesz hosszú távon. A stáb nevében gratulálok a csapatnak az egész őszi idény során nyújtott hozzáállásukhoz, illetve az elért eredményükhöz. Köszönjük szépen a vezetők, a szurkolók támogatását és a klub körül dolgozók alázatos munkáját is.

Körösladány MSK–Vasas FC II. 3–2 (1–1)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Körösladány, 150 néző. Vezette: Tóth Tamás (Sinkovicz Dániel, Juhász László).

Körösladány: Selmeczi-Tóth – Ruzsa (Rajsli, 77.), Raducu, Wéber, Bakk – Zelenyánszki, Talpalló N. (Farkas Já., 88.) – Sztankó (Papp Zs., 61.), Pusztai, Czirok (Kisari, 88.) – Malkócs. Vezetőedző: Ekker Attila.

Vasas II.: Bánfalvi – Feledy, Puskás, Szabó B. – Farkas B., Rab – Farkas Je. (Szabó Le., 86.), Varga D. (Mamusits, 86.), Rideg, Kapornai (Hős, 86.) – Molnár Cs. (Barkóczi, 59.). Vezetőedző: László András.

Gólszerző: Czirok (41.), Malkócs (52.), Talpalló N. (84.), ill. Molnár Cs. (14.), Barkóczi (69.). Jó: Bakk, Pusztai, Czirok, Talpalló N., ill. Varga D., Barkóczi, Farkas B.

Mesterlövészek

14 gólos: Molnár János (ESMTK).

12 gólos: Kerék László (BKV Előre).

11 gólos: Wirth Dániel (ESMTK).

9 gólos: Iván Milán (Szolnok), Vólent Roland (Békéscsaba).

7 gólos: Haragos Viktor József (Bp. Honvéd II.), Horváth László Dávid (Monor), Hulicsár Máté (Monor), Simon Benedek (Bp. Honvéd II.), Wéber László (Körösladány), Zádori Krisztián (Békéscsaba).

6 gólos: Artner Dávid (Kecskemét II.), Gréczi Márton Péter (Hódmezővásárhely), Lettner Lóránt László (Dabas), Pintér Norbert (Békéscsaba), Rácz Milán (Monor), Sándor Raul Benjámin (Füzesgyarmat), Sármány Kristóf (Békéscsaba), Szabó Bence (Füzesgyarmat).