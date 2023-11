A népes mezőnyben színvonalas mérkőzések zajlottak. A Rácz Lajos és Rácz Krisztián vezette Rácz Kickboxing Team immáron tizenharmadik alkalommal rendezett országos kick-box versenyt a Nagykunság tőszomszédságában fekvő hajdúsági településen és most is a megszokott magas színvonalon zajlottak az események négy küzdőtéren. Szerencsésnek bizonyult, hogy a kezdők kategóriáját külön vették, hiszen így azok is ráhangolódtak és kedvet kaphattak, akik mögött nem áll versenytapasztalat.

A Békés Megyei Harcművész Szövetség hat klubja indult el a versenyen és szépen termelték az érmeket, összesen 14 arany- 28 ezüst- és 21 bronzéremmel térhettek haza, s természetesen, a sportélményt is haza vihették!

Eredmények. Point-fighting szabályrendszer. Junior. 69 kg: 2. Lakatos Erik (HED-LAND Sportcsarnok SE Mezőberény). Kadet 2 (ifjúsági). 55 kg: 2. Szabó Szófia (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team), 3. Fördős Jázmin (JALTE). Kadet 1 (serdülő). 28 kg: 2. Antal Benjámin (JALTE). 37 kg: 2. Peregi Zétény (JALTE). 42 kg: 1. Szvarnasz Janisz (JALTE), 3. Stír István (JALTE) és 3. Born Henrik (JALTE). 32 kg: 2. Nátor Petra (JALTE), 3. Farkas Bianka (JALTE). Gyermek. 24 kg: 1. Békési Bence (JALTE), 2. Gajdács János (JALTE). 27 kg: 1. Peregi Botond (JALTE). 30 kg: 2. Nátor Dániel (JALTE). 33 kg: 3. Balogh Márton (JALTE) és Pécsi Alex (JALTE). 36 kg: 1. Tóth Kevin (JALTE). +36 kg: 1. Hugyecz Donát (JALTE), 2. Káli Zoltán Márk (JALTE). 27 kg: 2. Fábián Kíra (JALTE).

KixkboxBékéscsabai JALTE Dohányos team

Kezdők. Kadet 2 (ifjúsági). 57 kg: 2. Sánta Máté (JALTE). Kadet 1 (serdülő). 42 kg: 2. Sánta Gergő (JALTE). 47 kg: 1. Németi Maya (Hegyesi KBSE Füzesgyarmat). 32 kg: 2. Farkas Bianka (JALTE). +47 kg: 2. Koczka Kata (JALTE). Gyermek. 24 kg: 1. Griecs Ábel (JALTE), 3. Szemenyei Máté (Contact K.T.H.E. Orosháza). 30 kg: 3. Nátor Dániel (JALTE). 33 kg: 2. Pécsi Alex (JALTE). 3. Balogh Márton (JALTE). +36 kg. 1. Hugyecz Donát (JALTE). 27 kg: 3. Andréka Hanna (Orosháza).

Light-contact szabályrendszer. Junior. 69 kg: 3. Lakatos Erik. 74 kg: 1. Surin Patrik (JALTE-Dohányos team). 60 kg: 1. Dohányos Anna (JALTE-Dohányos team). 65 kg: 2. Markovics-Horváth Míra (Orosháza). Kadet 2 (ifjúsági). 69 kg: 1. Tóth Lajos (Barátság SE Battonya). 55 kg: 2. Kurunczi Noémi (Battonya). Kadet 1 (serdülő). 32 kg: 3. Farkas Bianka (JALTE). 47 kg. 2. Téglás Adrienn (Battonya).

KickboxBarátság SE Battonya

Kezdők. Junior. 74 kg: 1. Burján Balázs (Orosháza). Kadet 2 (ifjúsági). 57 kg: 3. Udvardy Roland (Orosháza). Kadet 1 (serdülő). 32 kg: 2. Lipták Attila (Battonya). 42 kg: 2. Szemenyei Balázs (Orosháza). 32 kg: 2. Farkas Bianka. +47 kg: 3. Németi Maya.

Veterán. +79 kg: 1. Tóth Norbert (Orosháza), 2. Fánczi István (Orosháza).

Kick-light szabályrendszer. Felnőtt. 79 kg: 1. Friedl Flórián (Orosháza). Junior. 63 kg: 3. Szabó Gergő (Orosháza). 69 kg: 2. Lakatos Erik. 74 kg: 3. Surin Patrik. 60 kg: 3. Dohányos Anna (JALTE-Dohányos team). Kadet 2 (ifjúsági). 47 kg: 3. Sztán Attila (Battonya). 69 kg: 1. Tóth Lajos. 55 kg: 2. Kurunczi Noémi. Kadet 1 (serdülő). 32 kg: 1. Lipták Attila. 47 kg: 2. Téglás Adrienn.

KickboxContactSEOrosháza

Kezdők. Junior. 74 kg: 2. Burján Balázs. 65 kg: 2. Markovics-Horváth Míra. Kadet 2 (ifjúsági). 57 kg: 3. Udvardy Roland. 60 kg: 2. Kiss Hanna (Gyarmati Team, Bucsa). Kadet 1 (serdülő). 42 kg: 3. Szemenyei Balázs. +47 kg: 2. Tóth Hanna (Bucsa).

Veterán. + 79 kg: 2. Fánczi István, 3. Tóth Norbert.

A külön nem jelölt versenyzők a Debreczeni Team tagjai.