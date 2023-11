A Békéscsaba és a Vasas találkozása mindig ünnepnap a hazai női röplabdában, hiszen ha csak az Extraligát tekintjük, a két gárda hatszor játszott egymással döntőt, 2014 és 2017 között a BRSE egymás után négyszer diadalmaskodott. A legutóbbi két esztendőben azonban a kitűnően felépített, minden poszton klasszisokat felvonultató Vasas szerezte meg a bajnoki aranyérmet. Tavaly emlékezetes, ötfelvonásos finálét játszott egymással a két gárda. A rájátszás 1989-es bevezetése óta – a magyar szövetség honlapja szerint – ez volt minden idők legszorosabb döntője, ugyanis soha korábban nem volt még olyan, hogy négy mérkőzés is öt játszmában dőljön el. Az idei finálé már nem hozott ennyire szoros csatát, ami három mérkőzésen dőlt el, és a Csaba csupán egy játszmát tudott megnyerni.

A 2023–24-es Extraligában először meccsel egymással Tóth Gábor és a görög Jannisz Athanaszopulosz együttese.

A fővárosiak csalódottak a szerdai hazai Bajnokok Ligája ütközet után, hiszen azt remélték, hogy a bolgár Maritza Plovdiv ellen megszületik történetük első BL-győzelme. Feltűnően sok volt a rontás (16) és a kapott blokk (15), de a fogadásra is joggal panaszkodott a csapat trénere. Pontot ugyan szereztek Török Katáék, de a meccset a bolgárok nyerték döntő szett után. Nyilvánvalóan vigasztalódni szeretnének annak a csapatnak az otthonában, amelyik két győztes meccs után várja a szombati napot.

A Békéscsaba másfél hete a regionális Közép-európai Ligában jó játékkal aratott 3:1-es sikert a szlovén Nova KBM Branik Maribor ellen, és vasárnap simán vette az akadályt (3:0) a Ludovika Akadémián a balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémia ellen is. A csabaiaknál egyre jobb formába lendült az azeri feladóátló Margarita Stepanenko, aki a mariboriak ellen 30 pontig jutott, de a Szent Benedek ellen szépen teljesített a center Pintér Andrea is, míg a bolgár ütő, Iveta Stanchulova is kezdi megmutatni, hogy a nyáron miért esett rá a békéscsabai menedzsment választása.

A fővárosiaknál a csabaiak orra alá már sok borsot törő amerikai Taylor Bannister a Plvodid elleni meccs legjobbja volt a maga 27 pontjával, de a nyáron a török sztárcsapat, a BL-címvédő Vakifbanktól igazolt 24 éves feladó, Buket Gülübay, illetve az azeri center, Aysan Abdülazimova is kitett magáért.

Szombaton várhatóan telt ház fogadja majd a feleket, nem kétséges, hogy nagy csatát vív egymással a két gárda.

A 16.30 órakor kezdődő mérkőzést – melyet az M4 Sport+ élőben közvetít – Jámbor Tamás és Adler László vezeti.