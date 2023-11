Füzesgyarmati SK–Kecskeméti TE II. 1–3 (0–1)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Füzesgyarmat, 50 néző. Vezette: Dobai János (Juhász Szabolcs Olivér, Pálinkás Donát Ferenc).

Füzesgyarmat: Fildan – Soós, Csáki, Bódis, Kiss P. (Kabály, 80.) – Mező, Bartók – Achim S., Kis Sz. (Szakács, 64.), Szabó B. – Sándor. Szakmai koordinátor: Boros Tibor. Vezetőedző: Szabados Tamás.

Kecskemét II.: Cseh – Szalai Sz., Jászai-Deák, Hatvani, Szamosi – Goretich, Kovács P., Györgye, Kovács K. – Artner (Fődi, 88.), Molnár M. (Majoros, 64.). Vezetőedző: Virágh Ferenc.

Gólszerző: Sándor (70.), ill. Artner (38. – 11-esből, 59.), Majoros (94.).

Az alaposan felázott, mély talajú pálya hatással volt a játék minőségére is. A félidő derekán Szabó Bence előtt adódott az első lehetőség, de az ígéretes fejese a kapus kezében halt el. Negyedóra múltán büntetőből szerezte meg a vezetést a vendégcsapat Artner révén, és ezt tartani is tudta. Sőt a második félidő első negyedóráját lezárva újból a KTE támadója volt eredményes. Ezúttal egy kontra akció végén 16 méterről lőtt a bal felső sarokba. A 68. percben egy kapufát is elértek a vendégek, két minutával később viszont szépített a Gyarmat, amikor Bartók bal oldali beadását Sándor bólintotta közelről kapuba. A maradék időben nagy erőkkel támadott a hazai csapat az egyenlítés érdekében, a slusszpoén azonban a látogatóké maradt a találkozó legvégén, amikor egy kapitális védelmi hibát kihasználva, beállították a végeredményt.

Jó: senki, ill. Cseh, Artner, Majoros.

Boros Tibor: – Sajnos elől és hátul is hoztuk a nemkívánatos egyéni hibákat, ennek lett a hozadéka a vereség. A teljesítményünk és a végeredmény is nagy csalódás számomra.

Tar Attila