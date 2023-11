Balassa Dániel a település polgármestere várta a várban a kiváló sportembert, aki október 2-án Szigligetről ötödik alkalommal vágott neki a 2560 kilométeres Országos Kék Körnek, amelyet világcsúcsot jelentő 35 nap alatt sikerült teljesítenie. Az utolsó több száz méteren a község korábbi polgármestere, Balassa Balázs együtt futott Szarvas Mátyással fel a várba. A helyiek a 62 éves sportember tiszteletére hatvankét héliummal töltött léggömböt engedtek fel a levegőbe.

A vállalkozásnak hármas célja volt, a környezetvédelem, a környezettudatos magatartás és gondolkodás erősítése, az egészséges életmód, és hazánk rejtett kincseinek népszerűsítése, valamint az Országos Kék Kör mint ,,hungarikum" bemutatása, értékeinek megismertetése, és közvetítése.

Az öt hetes út során rendkívül nehéz körülményekkel találkozott a rutinos futó, aki Békés vármegyében négy napot töltött.

Szarvas Mátyás a célba érkezés után fáradtan, de boldogan röviden így értékelt.

– Az utolsó napok kemények voltak. Pénteken a Gánt-Bakonynána 71 km-es szakaszon a szakadó esőben a Vértes már összefolyt a Bakonnyal, a két hegység a sárral, a sár az esővel, de mentem kitartóan előre. Érdekesség, hogy amikor megérkeztem Bakonynánára, elállt az eső és a nap is előbújt. A szombati Bakonynána és Nagyvázsony közötti 74 km-es szakasz is nehéz volt. Vasárnap az utolsó 51 km-en Nagyvázsony és Szigliget között is esett az eső, fújt a szél, az utolsó egy órában azonban végre a nap is kisütött. amikor megérkeztem a Szigligeti várhoz. Az öt hetes út során az ország minden táján több mint százötvenen segítettek, szállásadók, az étkezést biztosítók, polgármesterek, a kísérőim, és az egész vállalkozásról filmet készítő békéscsabai Major Gyula barátom és fia.