A hazai fiatalok birtokolták többet a labdát, a vendégek visszazártak térfelükre és egy kontraakció végén Szabó Bence a vezető góljukat is megszerezte. A szélsőt Bartók indította a bal szélen, becselezte magát a tizenhatoson belülre, majd az alapvonal közeléből, senkitől sem zavartatva a hosszú sarokba lőtt. A folytatásban is a honvédosok lábán járt lényegesen többet a labda, de veszélyt nem jelentettek Fildan kapujára. Ellenben a sárrétiek második egészséges kontrája is eredményes volt a 27. minutában, amikor ismét Sándor lépett ki középen, két védőt is lerázott, majd 8 méterről helyezett a kapuba. Hamarjában jött a válasz a fővárosiak részéről, ami az önbizalmat is visszahozta számukra, de a helyzetkialakítások változatlanul gondot jelentettek számukra, a szervezett sárréti védelemmel szemben.

A vendégek a térfélcserét követően sem adták fel addigi eredményes stratégiájukat, ám ekkor már az előrejátékban is aktívabbak voltak. A helyzetek azonban mindkét oldalon elmaradtak, csak a pontrúgásokban volt veszély, de újabb gólt azok sem hoztak.

Boros Tibor: – Kellemes meglepetés volt számomra a játékosaink hozzáállása. Mai is bebizonyosodott, hogy szervezettséggel és koncentráltsággal tudunk eredményt elérni.

Bp. Honvéd II.–Füzesgyarmati SK 1–2 (1–2)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 60 néző. Vezette: Horváth Patrik (Keszthelyi Tamás, Blum Dániel).

Bp. Honvéd II.: Molnár M. – Vojtko, Zsigmond (Horváth B., 20.), Nagy Z., Kaczvinszki – Pintér, Polák (Koszovscsuk, 46.), Simon Sz. (Gyenes, 68.) – Benkő (Bakó, 74.), Hancz, Balogh Zs. (Tóth L., 46.). Vezetőedző: Kurucsai Milán.

Füzesgyarmat: Fildan – Soós, Csáki, Bódis, Pinte – Bartók (Kiss P., 50.), Mező – Sándor, Kis Sz., Szabó B. – Szakács. Szakmai koordinátor: Boros Tibor. Vezetőedző: Szabados Tamás.

Gólszerző: Hancz (32.), ill. Szabó B. (13.), Sándor (27.). Jó: Benkő, Pintér, ill. Mező, Pinte, Bódis, Szabó, Sándor, Szakács, Kis Sz.