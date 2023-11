Szolnoki MÁV FC–Körösladány MSK 1–1 (0–1)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Szolnok, 180 néző. Vezette: Nagy Róbert (Balla Levente, Szabó Ferenc Szilárd).

Szolnok: Ulviczki – Kópis, dr. Kardos, Szabó R., Pinto (Kató, 76.) – Demeter, Sitku (Barna V., 54.), Pelles (Dósa, 87.) – Tisza, Busa (Bakti, 76.), Iván. Vezetőedző: Horváth Csaba.

Körösladány: Selmeczi-Tóth – Papp Zs., Raducu, Wéber, Bakk – Zelenyánszki, Talpalló N. (Ruzsa, 65.) – Sztankó (Farkas J., 73.), Pusztai, Czirok – Malkócs (Szilágyi, 65.). Vezetőedző: Ekker Attila.

Gólszerző: Szabó R. (67.), ill. Wéber (43. – 11-esből).

A hazaiak igazolták jó hírüket, hiszen lendületesen kezdtek. Hamarjában büntetőhöz is jutottak, de azt Selmeczi-Tóth kivédte. A folytatás kiegyenlített játékot hozott, mígnem a játékrész végén a vendégcsapat jutott tizenegyeshez. Talpalló Norbert húzta el a kapus mellett a labdát, a hálóőr pedig az ő lábával tette meg ugyanezt, Wéber pedig higgadtan váltotta gólra a büntetőt.

A második félidőt a ladányiak kezdték lendületesebben. Több nagy lehetőséget is kialakítottak Ulviczki kapuja előtt, a meccs ziccerét pedig Cziroknak sikerült kihagynia. Az elhibázott lehetőségek a 67. percben „nyújtották be a számlát”. Ekkor egy pontrúgást követően Szabó Richárd közelről talált be a sárrétiek kapujába. A meccs utolsó negyedében próbálta bevinni a győztes gólt a sárréti gárda, de ehhez nem volt meg a játékában a kellő átütőerő.

Jó: Tisza, Ulviczki, Szabó R., ill. Zelenyánszki, Pusztai, Czirok.

Ekker Attila: – Nehezen alkalmazkodtunk a körülményekhez, de ahogy játékba lendültünk, sorra jöttek a lehetőségek. A második félidő elején le kellett volna zárnunk a mérkőzést. Mindenképpen nyerni szerettünk volna, lesz lehetőségünk javítani jövő héten.

További eredmények: Vasas II.–Szeged II. 2–2, Kecskemét II.–Bp. Honvéd II. 1–3, Cegléd–Erzsébeti SMTK 1–3, Pénzügyőr SE–BKV Előre 1–2, Monor–Dabas 2–0.