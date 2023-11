A 19 megye és Budapest amatőr-válogatottjai a 2013-as kezdetekkor meghatározott területi elven négy csoportba vannak osztva. A mi régiónkhoz hagyományosan Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok és a címvédő Pest tartozik, most is ez az öt gárda vív körmérkőzést. Az MLSZ területi igazgatói megtartották a technikai értekezletet, ennek részeként összeállt a menetrend is. A csapatokra minkét napon két mérkőzés vár, rövidített idejű, 35 perces félidőkkel.

Szűkebb pátriánkban sokáig bevált dolog volt, hogy a keret kialakítását és a csapat irányítását az „Év edzőjének” megválasztott szakember végezte. Újabban viszont a Vármegyei I. osztályban legjobban szereplő együttesek trénerei kapnak felkérést erre. Idén Buza Barnabás (Orosháza) és Sajben Gábor (Szarvas) végezte a bő keret kijelölését. A korábbi tapasztalatokat felhasználva, összesen 34 játékost vettek számba, mivel a jelöltek között rendszerint akadnak sérültek, betegek, vagy más irányú elfoglaltság miatt akadályozottak.

A válogatási elvekről azt is tudni kell, hogy csak olyan labdarúgó szerepeltethető, aki a 2023/2024-es versenyév során megye I. osztályú felnőtt mérkőzésnél magasabb rangú bajnoki találkozón nem lépett pályára. Nem játszhat az sem, aki korábban bármikor profi szerződéssel volt labdarúgóként alkalmazva, vagy valaha – akár egyetlen alkalommal is – hazai, illetve külföldi nagypályás élvonalbeli mérkőzésen szerepelt, vannak azonban korhatáros megkötések is. A válogatottakat maximáltan 22 játékos alkotja majd, egy adott mérkőzésre azonban csak 18 nevezhető. A regionális selejtezőkből az országos négyes döntőbe jutó csapatok keretei tetszés szerint módosíthatók. Ez utóbbi eseményt december 9-10. között rendezik meg.

Visszatérve a meghívót kapókra, a keretet 9 egyesületből verbuválták össze a szakvezetők. Számukra november 28-án és 30-án két átmozgató és taktikai jellegű edzést vezényelnek Orosházán, az ULE sportközpontjában, azt követően szűkítik a névsort a szabályok adta lehetőségekhez igazodva.

Íme a Békés vármegyei válogatott bő kerete: Isaszegi Máté, Papp Márton, Varga Patrik (Mezőhegyes), Mészáros Máté (Szeghalom), Ökrös Dávid (Jamina SE), Hanea Márk (Gyomaendrőd), Lévai Balázs, Márk Ádám, Sebők Martin (Nagyszénás), Csák Albert, Marik Soma, Pusztai Olivér (Békéscsaba II.), Bány Bence, Barna Viktor, Furár Róbert, Köteles Attila, Palik György, Pilán Richárd, Polonszki Patrik, Simon Róbert, Zima Dániel (Szarvas), Dajcs Ádám, Katona György, Nagy Sándor, Tanner Gergő, Trescsula Máté, Varga József (Gyula), Bónus Márton, Burai Dávid, Darida Ádám, Fehér Bence, Miszlai László, Papp Máté, Salka Olivér, Szabó Ákos (Orosháza).

A torna programja. December 2., szombat, 10.00: Pest–Békés (Grosics Akadémia), 11.15: Bács-Kiskun–Csongrád-Csanád (Termál FC), 12.30: Békés–Jász-Nagykun-Szolnok (Grosics), 13.45: Csongrád-Csanád–Pest (Termál), 15.00: Jász-Nagykun-Szolnok–Bács-Kiskun (Grosics).

December 3., vasárnap, 10.00: Békés–Csongrád-Csanád (Grosics), 11.15: Pest–Bács-Kiskun (Termál), 12.30: Csongrád-Csanád–Jász-Nagykun-Szolnok (Grosics), 13.45: Bács-Kiskun–Békés (Termál), 15.00: Jász-Nagykun-Szolnok–Pest (Grosics).