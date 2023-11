Kaszaper FC–Lőkösháza KSK 5–0 (3–0)

Labdarúgás Vármegyei II./B osztályú mérkőzés. Kaszaper, 120 néző. Vezette: Jakab József.

Kaszaper: Magony – Kéri (Toll), Hatfaludy, Péli (Szivák), Vincze (Bordás M.), Kasza, Kis Á., Mátó, Simon T. (Kőszegi), Bódi, Tóbiás (Garamvölgyi). Edző: Kormányos Antal.

Lőkösháza: Horváth S. – Novák (Balázs M.), Barna (Kolozsi), Boros (Orosz), Czernó (Pusztai), Susánszki, Szincsák, Komlósi, Kollát, Lakatos, Barthalos. Edző: Botás Attila.

Gólszerző: Péli (6.), Simon B. (9. – 11-esből), Kéri (13.), Vincze (50., 70.).

Az őszi elsőséget lezárni hivatott találkozón a hazaiak remek kezdése idő előtt eldöntötte a meccs érdemi részét.

Kormányos Antal: – Hosszú évek edzősködése alatt nagyon ritkán volt ilyen, hogy a csapatom az utolsó mozdulatig betartotta a megbeszélteket. Tudtuk, hogy a Lőkösháza jó csapat, de megvolt a megfelelő taktikánk a mérkőzésre és mindenki maximális koncentrációval futballozott. Gratulálok fiúknak, örülünk, de jövő héten még van egy fontos feladatunk.

Botás Attila: – Gratulálok a hazaiak megérdemelt győzelméhez!

T. Zs.

Kétegyházi SE–Csorvási SK 3–2 (1–1)

Kétegyháza, 50 néző. Vezette: Kató Benedek.

Kétegyháza: Zsilák – Veder (Bozsó), Horváth (Jova), Puporka R., Gyulai (Darócz), Puporka E., Simonka, Patkás, Máté, Hotea, Gulyás. Edző: Kiss Tibor.

Csorvás: Német H. – Salka, Zsiga N., Varga G., Mazán (Lengyel), Varga A., Barkász, Gyevi-Nagy, Gerda V., Popovics, Máriás. Játékos-edző: Csábi Mihály.

Gólszerző: Puporka R. (37.), Puporka E. (82., 88.), ill. Popovics (16., 60. – mindkettőt 11-esből).

Kiegyenlített játék közepette fordultak döntetlennel a csapatok. Szünet után a vendégeknek volt lehetőségük idő előtt lezárni a meccset, ám hibáztak, a tűzbe jövő kétegyházi csapat pedig a meccs finisében fordítani tudott.

Kiss Tibor: – A sors igazságtalansága lett volna, ha ezt a mérkőzést elveszítjük. Két büntetőből szerzett előnyt sikerült ledolgoznunk, dicséret illeti a csapatot.

Tárnyik Tibor technikai vezető: – A mérkőzés jelentős részében remekül küzdöttünk, kettő-egynél pedig kihagytuk a meccslabdáinkat, amit a végén a hazai csapat megbüntetett.

Gále Csaba

Köröstarcsai KSK–Magyarbánhegyesi FC 1–1 (0–1)

Köröstarcsa, 70 néző. Vezette: Hajdú Dávid.

Köröstarcsa: Nagy-Gáspár – Puskás, Hajdú, Kántor M., Kozák, Tóth G., Mészáros S., Egri (Kántor L.), Kata, Szentpéteri, Vincze Gy. Edző: Kocsis Zsolt.

Magyarbánhegyes: Nagy T. – Bozsár, Varga P., Kormányos, Simondán (Fodor P.), ifj. Kintner, Fülöp, Rozsi, Szőke, Fodor R., Matuz P. Edző: Kintner János.

Gólszerző: Hajdú (46.), ill. Matuz (24. – 11-esből).

A tarcsaiak dominálták a mérkőzést, de a jól védekező vendégek nem sok lehetőséget hagytak számukra és még a büntetőpárbajt is megnyerték, így nem érdemtelen a pontszerzésük.

Kocsis Zsolt: – Végig támadtuk a kilencven percet a masszív és szervezett vendégcsapat ellen, de sajnos a helyzeteinkből csak egy gólt tudtunk szerezni, és még a büntető is kimaradt. Jó játékvezetés.

Kintner János: – Szervezetten védekeztünk és kontrákkal próbáltuk magunk javára fordítani az eredményt. A kölcsönös küzdelemben igazságos döntetlen született.

Bokorné Kerekes Zsuzsanna

Kunágotai TE–Tótkomlósi TC 0–7 (0–3)

Kunágota, 100 néző. Vezette: Bozó Norbert.

Kunágota: Szokircsák – Kiss Cs., Veselicz, Csomós, Farkas M. (Lólé Kálmán), Lólé Károly (Sárvári Á.), Mészár (Nagy P.), Fodor, Sárvári M. (Korpa), Sirkó, Farkas F. Játékos-edző: Korpa János.

Tótkomlós: Asztalos (Fejes) – Poljak D. (Horváth J.), Isztin, Kocsis, Baliga D. (Makszi), Ondrejó, Fazekas (Jámbor), Abonyi, Kovács I., Koleszár (Garai), Varga G. Edző: Horváth Henrik.

Gólszerző: Kovács I. (21., 54.), Ondrejó (30., 66.), Varga G. (32. – 11-esből, 61.), Garai (87.).

A hazai együttes csak a mérkőzés első negyedében tudta megszorongatni a remek formát mutató komlósiakat, azt követen csak a vendégek sikerének aránya maradt kérdés.

Korpa János: – Mielőbbi gyógyulást a kapusunknak!ezt a meccset gyorsan el kell felejteni!

Horváth Henrik: – Ma nagyon jó felfogásban játszott a csapatom, és amit elterveztünk, azt be is tartották a fiúl. Még ilyen aranyban is megérdemelt a győzelmünk.-

M. R.

Újkígyós FC–Csanádapácai EFC 3–2 (1–0)

Újkígyós, 50 néző. Vezette: Gyebrovszki György.

Újkígyós: Borbély – Oláh T. (Varga P.), Vida, Sas, Danczik, Dohányos, Farkas F., Horváth R., Csiernyik M., Benyó (Tóth P.), Prókai. Játékos-edző: Farkas Ferenc.

Csanádapáca: Pós A. – Mag, Haba, Juhász, Göcző, Bozsó M., Kabódi, Deák (Rafael), Csende, Gyallai (Pós D.), Kasza. Edző: Szikora Pál.

Gólszerző: Horváth R. (2.), Danczik (48.), Csiernyik M. (76.), ill. Kasza (54.), Göcző (84.).

A szomszédvári rangadón nagy küzdelemben született meg a hazai együttes első őszi sikere.

Farkas Ferenc: – Nem is tudom mit kell nyilatkozni győztes meccs után, ilyen ugyanis még nem volt ősszel, de úgy gondolom, hogy magunknak tettük nehézzé. Gratulálok a csapatnak!

Szikora Pál: – Gratulálok a hazai csapatnak!

Tóth Pál

Következik 11. forduló. November 12., vasárnap, 13.30: Tótkomlósi TC–Kaszaper FC, Csorvási SK–Köröstarcsai KSK, Magyarbánhegyesi FC–Battonyai TK, Csanádapácai EFC–Kunágotai TE, Lőkösháza KSK–Kétegyházi SE, Kevermes SE–Újkígyós FC.

Mesterlövészek

18 gólos: Varga Gábor (Tótkomlós).

16 gólos: Komlósi Miklós (Lőkösháza).

14 gólos: Popovics Marcell (Csorvás).

11 gólos: Puporka Róbert Elemér (Kétegyháza).

9 gólos: Hajdú Bence (Köröstarcsa), Vincze Alex (Kaszaper).

8 gólos: Puskás Péter László (Köröstarcsa).

7 gólos: Puporka Elemér (Kétegyháza).

6 gólos: Kovács Adrián (Kunágota), Péli Tamás (Kaszaper).

5 gólos: Barthalos Dávid (Lőkösháza), Haba Gergő Dominik (Csanádapáca), Kiss Zoltán Pál (Battonya), Matuz Patrik (Magyarbánhegyes), Szivák László (Kaszaper).

4 gólos: Bozsó Márk (Csanádapáca), Fodor József (Kunágota), Kata Patrik Kornél (Köröstarcsa), Kéri Ferenc Richárd (Kaszaper), Kócs László (Kevermes), Ondrejó Gergő (Tótkomlós), Patkás Gergő (Kétegyháza).