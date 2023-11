A gyulai 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében csütörtökön délelőtt elrajtoltak a 2023-as évi Erkel Memorial nemzetközi sakkverseny küzdelmei. A kiemelt csoportban 37 tagú mezőny vetélkedik a pénzdíjakért, köztük két nemzetközi mester és hat FIDE-mester. A Márky-díjért zajló, 1800 Élő-pont alatti kategóriában 13 sakkozó rivalizált hét fordulón keresztül.

A nyitó körben máris megszületettek az első meglepetések, miután a miskolci Hajdú Zoltán a világos bábokat vezetve legyőzte a romániai nemzetközi mestert, Mózes Ervint. Az orosházi Pásztorcsik János ugyancsak esélyesebb riválist múlt felül, a második fordulóban pedig Takács Lajos FIDE-mester ellen is teljes pontot gyűjtött be. Hozzá hasonlóan klubtársa, Kunos Zoltán is hibátlanul kezdte a napot.

Érdekesebb eredmények. Kiemelt csoport, 1. forduló: Balog Imre (Békés, 1798)–Pribelszky Bence (Edelény, 2394, FM) 0:1, Borsos Bogdan (ukrán, 2127, IM)–dr. Nagy Gábor (Békés, 1790) 1:0, Pásztorcsik János (Orosháza, 1760)–Pásti Zsombor (Ajka, 2085) 1:0, Fekete Albert (Dévaványa, 2082, FM)–Korim Zsolt (Tatbánya, 1733) 1:0, Kópiás Ferenc (Makó, 1659)–Kunos Zoltán (Orosháza, 2063) 0:1, Hajdú Zoltán (Miskolc, 1639)–Mózes Ervin (romániai, 2006, IM) 1:0.

2. forduló: Pribelszky–Bányai István (1942) 1:0, Csala Imre (1946, FM)–Borsos 0,5:0,5, Zelena Tamás (1923)–Fekete A. 1:0, Kunos–Kovács Kristóf (1889) 1:0, Szurovszky Elek (Miskolc, 1884, FM)–Farkas István (Miskolc, 2024) 1:0.

A 3. forduló érdekesebb párharcai: Pásztorcsik–Pribelszky, Restás Péter (Makó, 2004, FM)–Samu Sorin-Mihai (romániai, 1962), dr. Trajber Csaba (Vác, 1969)–Zelena, Borsos–Szurovszky, Kelemendi Dániel (Miskolc, 1893)–Csala.

B csoport, 1. forduló: Bárdos Csepke Bejke (Miskolc)–Balatoni György (Szarvas) 0:1, dr. Porcza Antal Ottó (Mosonmagyaróvár)–Bárdos István (Miskolc) 1:0, Czombos Olivér (Orosháza)–Balogh Eszter (Dévaványa) 0:1.

2. forduló: Balatoni–Kovács Ágnes (Miskolc) 1:0, Ugyan Julianna (Szerencs)–dr. Porcza 0:1, Balogh Eszter–Varga Botond László (Csanádpalota) 1:0.

A 3. forduló érdekesebb párharcai: Balogh Eszter–Balatoni, dr. Porcza–Faragó Gergő Levente (Kunszállás).

Pénteken 9 és 14 órától kezdődnek a 3. és 4. forduló mérkőzései.