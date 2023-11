November 11., szombat, 13.30

Szarvasi FC (3.)–Gyulai TFC (1.)

Sajben Gábor, a Szarvasi FC edzője: – Eddig csak ellenünk veszített pontokat a kimagasló játékosállománnyal és edzővel rendelkező listavezető. Sajnos a többi rangadó nem úgy sikerült számunkra, ahogy szerettük volna. Bízom benne, hogy újra nyílt mérkőzést játszunk a gyulaiakkal. Ehhez azonban kiváló hozzáállás szükséges és a néhány adódó helyzetünket értékesíteni kell.

Brlázs Gábor, a Gyulai TFC edzője: – Meggyőző játékkal nyertük legutóbb a Békéscsaba II. elleni rangadót, ami ad némi önbizalmat a folytatásra. A Szarvassal szembeni más, nem olyan ritmusú mérkőzés lesz, várhatóan felállt védőfal ellen kell játszani és azt feltörni. A Körös-parti az egyetlen olyan csapat a mezőnyben, amelyiket még nem sikerült legyőzni, ezért is remélem, hogy begyűjtjük a három bajnoki pontot. Varga Tamás betegség miatt az elmúlt napokban nem edzett, de remélem, hogy a mérkőzésre már rendben lesz, Bojtos Tamás ugyanakkor edzésbe állt.

Gyomaendrődi FC (7.)–Mezőhegyesi SE (4.)

Karászi László, a Gyomaendrődi FC edzője: – Az őszi utolsó mérkőzéseinket végig a mezőny első feléhez tartozó csapatok ellen játszottuk, játsszuk. Úgy gondolom, hogy ezen találkozók közül most lesz a legnagyobb sanszunk a pontszerzésre. Azért is bizakodhatunk, mert a jobb együttesek ellen rendre jobban megy a játék. Úgy tűnik, hogy sem eltiltottam, sem sérültem nem lesz, így a mérkőzés közben is nagyobb lesz a variációs lehetőségem. Ha olyan meccset játszunk, mint az Orosháza, vagy a Szarvas ellen, akkor szerezhetünk pontot, vagy pontokat. Nem mindegy, hogy miként zárjuk az őszi felvonást.

Szeghalmi FC (9.)–Orosházi MTK-ULE (2.)

Oláh Ferenc, a Szeghalmi FC edzője: – Nem lennénk sportemberek, ha nem győzni szeretnénk, persze tisztában vagyok a realitásokkal. Elég ránézni a tabellára és kiviláglik, ki a találkozó esélyese, de igyekszünk megnehezíteni ellenfelünk dolgát. Fegyelmezettnek kell lennünk és nagyon figyelni a remekül fejelő orosházi játékosokra, akik életveszélyt jelentenek a rögzített játékhelyzetek során. Alkalmazkodni kell tehát az ellenfélhez, de emellett igyekszünk a saját erősségeinkre is támaszkodni. Sajnos továbbra is vannak hiányzóink, így nehezebben rotálhatok, ami megnehezíti a dolgunkat. Harcos, taktikus találkozót várok.

Jamina SE (10.)–Medgyesbodzás SE (8.)

Varga Péter, a Jamina SE edzője: – Az első félidőben nem, de a másodikban már jól játszottunk Nagyszénáson, szerintem győzelmet érdemeltünk volna, de ilyen a foci, egyszer ad, másszor elvesz. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok a Medgyesbodzás ellen, de melyik párharcot ne nyerjük meg, ha nem ezt. Láttam őket játszani, és úgy gondolom, hogy jó a játékosállományuk és bármelyik csapatnak okozhatnak nehézséget. Nem úgy megyünk ki a pályára, hogy ezt a mérkőzést biztosan behúzzuk, de ha meg is kell érte nagyon dolgozni, nyerni akarunk. Mindent meg is teszünk ennek érdekében, a héten négyet is edzettünk, úgy hogy fizikailag biztosan nem lesz problémánk.

Nagyszénás SE (6.)–Békéscsaba 1912 Előre II. (5.)

Jakab Péter, a Békéscsaba 1912 Előre II. edzője: – A Gyula elleni mérkőzés nem volt olyan egyértelmű, mint amit az eredmény mutat, de sajnos nagyon elrontottuk az elejét. Az első körben Nagyszénáson elveszített két pontot vissza kell hozni. Az utánpótlás csapatokból most aligha, de az NB III.-asból várunk játékosokat. Magam is kíváncsi vagyok arra, hogy szombaton melyik arcunkat mutatjuk majd.