FISE-Újkígyós–Mezőtúri AFC 33–34 (21–19)

NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Újkígyós, 150 néző. Vezette: Tóth G., Tóth I.

Újkígyós: Kecskeméti – Harangozó 3, BALOGH J. 7, Kádas 5 (2), Fekete G. 2, FARKAS BÁLINT 5, FARKAS BALÁZS 6. Cserék: Ecker (kapus), Balázs O., ENDREI, Fekete L. 1, Gábor 3, Mezei, Marossy, Müller 1, Süli. Edző: Szabó Zsolt. A Mezőtúr legjobb góldobói: Zvolenszki 9 (5), Csige 6, Zalai 5, Schnetter 5.

Kiállítások: 10 perc + Fekete G. kizárva, ill. 8 perc + Murányi B. kizárva. Hétméteresek: 4/2, ill. 8/6.

Rangadóhoz méltó nagy tempóval kezdtek a csaptok, két és fél percnyi játék után már hét gólt mutatott az eredményjelző (3–4). Felváltva estek a találatok, egyik csapat sem birtokolta sokáig a minimális előnyét. A félidő végjátékában a kígyósiaknak jött ki jobban a lépés, így kétgólos vezetés birtokában vonulhattak pihenőre. A folytatásban is megmaradt a kiélezett, fordulatos játék. Ahogy telt az idő, úgy hibázott egyre többet mindkét csapat. Az „orosz rulett” végül a vendégeknek kedvezett, a házigazdák döntetlen színezetű, hírverő meccsen maradtak pont nélkül.

Szabó Zsolt: – Magas színvonalú meccsen, minimális különbséggel maradtunk alul a tavalyi ezüstérmes ellen. Többször megmutattuk már, hogy úton vagyunk az élboly felé, de ahhoz, hogy meg is érkezzünk oda, ezeket a kiélezett meccseket meg kell nyernünk.

Kondorosi KK–Berettyó MSE 39–25 (18–15)

NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Kondoros, 50 néző. Vezette: Rácz, Rigó.

Kondoros: Pankotai – Istenes L. 2, PAPP 9 (2), Polgár 4, Gazsó 2, BRANYICZKI 6, LŐRINCZI 10. Csere: SZTANCSIK (kapus), Molnár K. 5, Istenes I. Kasnyik V. 1, Kasnyik T. Edző: Kósa Balázs. A Berettyóújfalu legjobb góldobói: Szabó Á. 9 (1), Ulics 5 (1).

Kiállítások: 2, ill. 0 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 3/2.

A létszámgondokkal küszködő kondorosi együttes leigazolta a legutóbb Köröstarcsán játszó rutinos Molnár Krisztiánt, valamint Újkígyósról Branyiczki Györgyöt, mindketten ezen a találkozón mutatkoztak be. A csoport sereghajtója ellen könnyedén szerezte góljait a Kondoros, igaz a védekezésben megmutatkozó hiányosságok miatt a látogatók az első félidő során szorosan tudták tartani az eredményt. A második játékrészre is megmaradt a lendületes támadójáték a hazai részről, ami ekkor már jó kapusteljesítménnyel és feszes védekezéssel társult, így alakult ki a tekintélyes különbség.

Kósa Balázs: – Az elején sok gólt engedtünk a közbelövéseikből, de utána a védekezés is feljavult és nem volt kérdéses a mérkőzés kimenetele.

CSIKO SE Orosháza–Békési FKC U21 28–26 (14–10)

NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 250 néző. Vezette: Major, Szuromi.

Orosháza: Pajkó – Nagy Kristóf 5, Pásztor M. 4, Pásztor Á., Ambrus 3, Németh L. 6 (1), Héjja 3. Cserék: Árgyelán, Paulik (kapusok), Nánási, Farkas S., Lukács, Gál, Nadicsán 1, Viczián, Borbély 6. Játékos-edző: Héjja Ádám.

Békés: Vigh – Novák Zs. 1, Lukács I. 4, Kádas 4, Németh B. 1, Balogh B. 6 (2), Novák E. 5. Cserék: Gyebnár (kapus), Furka, Fekete B. 4, Ritter, Fábián G., Pocsai, Szabó G., Kiss-Horváth 1. Edző: Vólent János.

Kiállítások: 8 perc + Viczián kizárva, ill. 10 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 4/2.

Meglepték a hazaiakat a lelkes békési fiatalok, a 4. percben már 3–0-ra vezettek. A CSIKO gárdája aztán persze megkezdte a felzárkózást, a 10. percben Németh László révén pedig a vezetést is átvette (4–3). Szoros küzdelem folyt a pályán, jobbára egy-két gólos orosházi előnyt mutatott az eredményjelző, de a félidő végére tovább nyílt az olló, nem utolsósorban a 30 perc alatt 15 védést bemutató Pajkó kapus parádés teljesítményének köszönhetően. A második játékrész első felében is a vendéglátók birtokolták az előnyt, aztán a 43. percben egyenlítettek a békésiek, sőt egy perccel később Balogh Barnabás találatával a vezetést is megszerezték (18–19). A folytatásban továbbra is nagy csata folyt a küzdőtéren, felváltva vezettek a csapatok, az utolsó 10 percre pedig 23–23-as állással fordultak a felek. A végjátékban az Orosháza ismét háromgólos előnyt harcolt ki, amiből kettőt meg is őrzött a lefújásig.

Héjja Ádám: – Olyan mérkőzés volt, amit magunknak tettünk nehézzé, mivel sokat hibáztunk az elején védekezésben. Később a védelmünk összeállt, ekkor pedig a támadójátékunk nem működött, de hatalmas gratuláció a csapatnak, hogy ismét kontrollált egy nehéz helyzetet és nyerni tudott.

Vólent János: – Nehéz bármit mondani, az ellenfél kapusának gratulálok, ha ő nem így véd ezen a mostani meccsen, akkor a fiaim simán nyertek volna tíz góllal. Ilyenek vagyunk, folyamatosan fizetjük a tanulópénzt, de dolgozunk tovább.

A bajnokság állása 7 forduló után: 1. CSIKO SE Orosháza 13 pont, 2. Mezőtúri AFC 12, 3. Makói KC 10, 4. FISE-Újkígyós 9, 5. Kondorosi KK 6, 6. Pick Szeged III. 2, 7. Békési FKC U23 2, 8. Berettyó MSE 2.