Zengő Alföld Orosházi KA–TAPPE-Békéscsabai ENKSE 29–35 (9–16)

Magyar Kupa női kézilabda-mérkőzés. Orosháza, 200 néző. Vezette: Paska Dániel, Vastag Sámuel.

Orosháza: Reszegi – Jáhn, Kovács V., Petri 5, Kostyó 1, Gara 1, Leczkési 3. Cserék: Bálint (kapus), Baráth 3, Prozlik, Bedron 5, Péter 6, Ács 5. Edző: Morva Zoltán.

Békéscsaba: Pásztor – Szondi 4, Gyimesi 3, Román 2, Mayer, Lanistanin 4 (2), Horváth. Cserék: Szabó (kapus), Aranyi 2, Jovicevic 5, Kukely 6, Termány, Török, Csáki 3, Sándor 2 (1), Bencsik 4. Edző: Rác Sándor.

Kiállítások: 0, ill. 2 perc. Hétméteresek: 2/0, ill. 3/3.

Az orosháziaknál több kulcsembernek is pihenőt adott Morva Zoltán edző, és mivel Kenyeres Barbara és Vörös Bettina sérült, meglehetősen fiatal átlag életkorú gárda várta az NB I.-es vármegyei szomszédot.

Az első gól Petri Ildikó nevéhez fűződött, majd Kostyó Panna is betalált, azután viszont Pásztor Bettinával az élen bemelegedtek a csabaiak és egy ötös szériával a 8. perc elején már öttel jártak előrébb (2–6). Reszegi Eszter védései ellenére fokozatosan nyílott az olló a csapatok között, mert a vendégek hálóőre valósággal „megbabonázta” az orosházi fiatalokat. Fokozatosan Rác Sándor is lecserélte a kezdősorát a félidő második felére. A padról érkezők közül Aranyi Vivien és Kukely Klára beszállója különösen jól sikerült, 4–10-es állást követően a szünetig már csak ők dobtak gólt a lilák részéről. Nem mellesleg a pihenőre úgy vonulhattak a csapatok, hogy a hazaiak három, a látogatók négy kapufát szereztek addig.

A szünet után is a „második sorok” kezdték a játékot. Az orosháziak tűntek egységesebbnek, és ekkor már a támadásaikat is lényegesen jobb százalékkal értékesítették, ezzel pedig tartani tudták az 5-7 gólos különbséget. Rendkívül sportszerű csata folyt a pályán, a csapatok a védekezéssel nem különösebben bajlódtak, így azután záporoztak a találatok, a kapusok pedig így is próbáltak helytállni. Hazai oldalon Bedron Viktória vitte a prímet góllövésben, a vendégeknél Tamara Jovicsevics, aki az eddig bajnokikon „álcázta” ezt a fajta képességét. Végül az Előre magabiztos győzelmet aratott, az orosháziak pedig arra lehetnek büszkék, hogy megnyerték a második félórát.

Morva Zoltán: – A célunk a tisztes helytállás volt, ezt megkaptam a csapatomtól. Elsősorban a fiataloknak akartam lehetőséget biztosítani, hogy megnézzük mire képesek egy sokkal jobb gárda ellen. Abszolút nem vallottak szégyent, külön kiemelném Péter Petra játékát. Ilyen teljesítményt még nem láttam a fiataljainktól, de ha így játszanak bajnoki meccseken is, sokkal több lehetőségük lesz a pályán lenni.

Rác Sándor: – Nagyon fontos volt a mai találkozó. Igyekeztem minden játékosomnak lehetőséget biztosítani, hogy maradjon energia a hétvégi MTK elleni bajnokira. Jól szolgálta a felkészülésünket ez a meccs. Helyenként jól kézilabdáztunk, de voltak olyan szituációk, amiből tanulnunk kell.