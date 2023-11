A békési fiatalok ugyan biztosan győzték le a sereghajtó ellenfelüket, de a többi gárdának nem termett babér. A mezőtúri rangadón még a listavezető Orosháza is elveszítette veretlenségét és vele együtt az első helyét.

Makói KC–FISE-Újkígyós 39–31 (20–14)

NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Makó, 50 néző. Vezette: Herceg, Piller

Újkígyós: Kiss N. – Harangozó 1, BALOGH J. 7, Gábor 2, Balázs O., Süli 2, FARKAS BALÁZS 8. Csere: Kecskeméti, Ecker (kapusok), Endrei 4, Ivanics, Kádas 4 (1), Marossy, Mezei 1, Müller 2 (1). Edző: Szabó Zsolt. A Makó legjobb góldobói: Csányi 10, Valaczkai 6, Gazsó 5.

Kiállítások: 14, ill. 18 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 5/2.

A két csapat kígyós meccse és formája alapján rangadónak ígérkezett a találkozó. A vendégek nehezen vették fel a ritmust, ezért a 16. percben már tetemes 8 gólos hátrányban voltak (16. p.: 12–4). Ezután frissítettek a kígyósiak, védekezés váltás következett hátul, elöl pedig Kádas szervezésével feljavult a támadójátékuk, így a szünetre sikerült közelebb kerülniük a Makóhoz. A második játékrészt már jobban kezdte a Kígyós, egy 9–6-os etappal három találatnyira zárkózott fel (42. p.: 26–23). Balogh és Farkas Balázs találatai meccsben tartották őket, a hajrába azonban a házigazda állt bele jobban Csányi vezérletével.

Szabó Zsolt: – Sajnos későn ébredtünk, ezzel együtt a Makó ma minden poszton jobb volt.

Pick Szeged III.–Kondorosi KK 47–37 (25–17)

NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Szeged, 20 néző. Vezette: Major, Szuromi.

Kondoros: Pankotai – Istenes L. 3, Papp K. 5, POLGÁR 13, Gazsó, BRANYICZKI 13, Lőrinczi. Cserék: Sztancsik (kapus), Molnár K. 3, Kasnyik V., Kasnyik T., Istenes I. Edző: Kósa Balázs. A Szeged legjobb góldobói: Kovács M. 8 (2), Pintér 7, Tusjak 6, Magyar 5.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 4/3.

Mindkét oldal a támadások befejezésére helyezte a hangsúlyt a mérkőzés folyamán, ennek megfelelően rekordszámú gól született. A hazai fiatalok előszeretettel és hatékonyan alkalmazták a gyors indításokat, ezzel magabiztos előnyt szereztek szünetig. A vendégeknél Branyiczki és Polgár volt ihletett formában a szegedi kapu előtt, de a termékenységük is csak arra volt elegendő szünet után, hogy érdemben nem változott a két fél között beállt különbség.

Kósa Balázs: – A támadásokat rendre góllal zártuk, de a védekezésre nem tudtunk nagyobb hangsúlyt helyezni. A fiatalok lerohanásaival szemben nem találtuk az ellenszert, az felőrölte az erőinket.

Mezőtúri AFC–CSIKO SE Orosháza 38–36 (11–17)

NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Mezőtúr, 200 néző. Vezette: Győr, Hadas.

Orosháza: Pajkó – Szász 11 (3), Pásztor M. 6, Borbély 3, Simon 2. Ambrus 1, Lászlai 3. Cserék: Tomozi (kapus), Pásztor Á. 3, Nánási, Farkas, Nagy Kristóf 1, Nadicsán 2, Viczián, Németh L. 1, Héjja 3. Játékos-edző: Héjja Ádám. A Mezőtúr legjobb góldobói: Zvolenszki 8 (3), Zalai 7.

Kiállítások: 4, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/5, ill. 3/3.

Rangadóhoz méltó, szoros küzdelmet hozott az első negyedóra, azután viszont állandósult az orosházi előny. A vendégek kemény védekezése és jó kapusteljesítménye, valamint Szász Bálint gólerős játéka meghozta gyümölcsét: a szünetig hat góllal vezetett a CSIKO SE. A második félidő elején aztán Zvolenszki és Csige találataival mínusz háromra zárkózott a Mezőtúr, újabb öt minuta elteltével azonban már hétgólos orosházi vezetés állt az eredményjelzőn (41. p.: 16–23). Ezután egyre többet hibáztak a vendégek, a hazai gárda pedig megkezdte a felzárkózást. Az utolsó 10 percre még háromgólos vendégelőnnyel fordultak a csapatok (28–31), hamarjában egyenlített a Mezőtúr, a lefújás előtt 3 perccel pedig a vezetést is átvette (35–34). Az Orosháza innen már nem tudott újítani.

Héjja Ádám: – Az első félidőt szinte hibátlanra hoztuk, amit megbeszéltünk és amire készültünk, azok közül minden bejött. A 45. percig a második félidei nehézségek ellenére irányítottuk a mérkőzést és jól játszottunk. Ezután a legrosszabb jött. A védelemben ami addig működött, az innen szétesett, támadásban pedig jöttek a könnyen eladott labdák, így az addig kidolgozott előnyünk pár perc alatt eltűnt. A Mezőtúr visszajött a mérkőzésbe, mi pedig a hajrára kanyarodva nem tudtunk frissíteni, az ellenfél csapata átvette az irányítást. Le kell vonnunk a tanulságot a második félidőben tapasztaltakból és menni tovább azon az úton, amit a csapat kitűzött maga elé.

Békési FKC U21–Berettyó MSE 40–26 (17–7)

NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 50 néző. Vezette: Juhász I., Szilágyi G.

Békés: Vígh – NOVÁK E. 7, Németh B. 2, Balogh B. 3 (1), Kádas N. 3, NOVÁK Zs. 6 (1), Furka 1. Csere: Gyebnár (kapus), Fekete B. 4, LUKÁCS 10 (1), Ritter 1, Pocsai 2, Fábián, Szabó G., Kovács B. 1, Szabó Zs. Edző: Vólent János. A Berettyóújfalu legjobb góldobói: Szabó Á. 10, Forrás 5 (1), Pardi 5.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 4/1.

A hazai fiatalok 8–2-es rohammal indították a találkozót, de a vendégeknek egy kis kihagyás is elég volt, hogy 8–6-ra visszazárkózzanak. Jót tett a rögtönzött fejmosás, a félidő második felében már csak egy(!) gólt kaptak a békésiek miközben lőttek kilencet. Szünet után a látogatók egy ideig tartották a lépést (38.: 23–13), ám azután ismét a „gázpedálra léptek” a helyiek és hat minutával később ár 30–13-as állást mutatott az eredményjelző. A találkozó utolsó negyedórájában a sárréti vendégek megduplázták góljaik számát, de ezzel is csak kozmetikázni tudtak az eredményen.

Az állás 8 forduló után: 1. Mezőtúri AFC 14 pont, 2. CSIKO SE Orosháza 13, 3. Makói KC 12, 4. FISE-Újkígyós 9, 5. Kondorosi KK 6, 6. Pick Szeged III. 4, 7. Békési FKC U23 4, 8. Berettyó MSE 2.

Képalá: Lászlai Szabolcs itt még a hazai győztes meccsen veszi célba a túriak kapuját. Fotó: Zsedényi Péter

