Az első számú viharsarki gárda bő egy héttel a Magyar Kupa után, ezúttal a pontvadászatban múlta felül a harcos és szervezett kecskeméti együttest.

Optimum Solar-Békési FKC–Kecskeméti TE 34–31 (14–15)

NB I. B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Békés, 200 néző. Vezette: Barna Viktor Bálint, Kovács Bence.

Békés: Borbély – Kepess 2, Horváth L. 2, HASZILLÓ 7, Árpási 1, Varsandán, Novák Zs. 1. Csere: Takács (kapus), Laufer, DÁVID 4, Balogh B., MEZEI 14 (8), Kovács Sz. 1, Sütő, Fedor. Edző: Padla József. A Kecskemét legjobb góldobói: Bodnár 5 (2), Tóth B. 4, Szeverényi 4, Bózsa 4.

Kiállítások: 10, ill. 4 perc. Hétméteresek: 9/8, ill. 5/5.

Nyolc nappal a kupamérkőzést követően adott egymásnak újból randevút a két csapat, de ezúttal már teljes kerettel érkeztek a látogatók. Ennek pedig egy rendkívül szoros első félidő lett a hozománya. 4–4-ig a házigazdák jártak előbb egy találattal, de rendre érkezett a válasz is, mígnem a 10. minutában rövid időre megfordult ez a trend. A félidő derekán Haszilló átlövése eredményezett először kétgólos békési vezetést. A 26. percig állandósult is az egy-két találatnyi fór, ám 12-nél leragadt a házigazda, a támadásban elkövetett hibáit pedig négyes szériával büntette a Kecskemét (12–14). A végjátékban hiába iparkodott Mezei Richárd, büntetőből és akcióból szerzett gólja nem tudta megakadályozni, hogy a látogatók forduljanak minimális előnnyel.

A második félidőt is jobban indították. A játékrész első harmadában tervszerű kézilabdával stabilizálták a 2-3 gólnyi fórt, ám azután egyre inkább belelendültek a békésiek is. Ennek a 43. percben egyenlítés lett a jutalma (22–22), a vendégek mégsem adták könnyen magukat. Rövid időre ismét átvették az irányítást, 24–26-ról azonban Horváth László vezérletével két perc alatt fordított a hazai gárda és innen már uralta is a meccset. Az utolsó tíz percben Mezei Richárd gólerős játékával már négy góllal is előrébb járt ellenfelénél (32–28), amiből hármat megőrzött végéig.

Padla József: – Azt kaptuk a Kecskeméttől, amire számítani lehetett, ez egy egészen más mérkőzés volt, mint a kupában. A kellemetlen stílust képviselő ellenfelünkkel szemben a végjátékban hozott jobb döntésekkel sikerült magunk javára billenteni a találkozót.

A bajnokság állása 10 forduló után: 1. Győr 17 pont, 2. BFKA-Veszprém U21 17, 3. Békés 13, 4. Szeged U21 13 (9 mérk.), 5. Mezőkövesd 11, 6. Szigetszentmiklós 11 (9), 7. Debrecen 11, 8. Ajka 10, 9. Cegléd 10, 10. Vecsés 9 (9), 11. Fejér-B.Á.L. Veszprém U21 9 (9), 12. Budai Farkasok 8, 13. Kecskemét 8, 13. Rákosmente 7, 14. 15. Tata 2, 16. Ózd 0.