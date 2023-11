A Békés vármegyeiek is ezt tapasztalhatták meg kedden. A ringes Mármarosi Patrik (JALTE-Energy Gym) nem boldogult török ellenfelével a K-1 63,5 kg-os súlycsoportban. Hiányoztak a befejező rúgások, ez már az első menetben kitűnt, amit pedig a második menetben végrehajtott, arra nem kapott pontot. Kijött az is, hogy még erősen rászorul a közvetlen edzői irányításra, a hiányzó nemzetközi amatőr versenyzői rutin miatt, s most a török ellenfél került tovább.

Point-fightingban hasonlóan nem kísérte szerencse Opauszki Dávid (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team) mérkőzését az olasz Davide Mancuso ellenében, aki a világranglistát vezeti, mellette pedig profi világbajnok is. Dávid még nem tudta teljesen utolérni magát hosszas kihagyása után. Lábbal talált néha, de a világbajnoki cím legnagyobb esélyesének tartott olasz jobb volt, így a papírforma igazolódott.

Az újonc Viczián Viviennek (Békéscsabai JALTE-Debreczeni team) sem volt szerencséje a sorsolásnál, hiszen a norvég Tirill Nanett Bjornstad Naes személyében egy képzett versenyzővel csapott össze. Nem is tudott boldogulni vele szemben, így számára is véget ért az esemény.

Ikertestvére, Viczián Dániel viszont nagyon meggyőzően verte az angol Matthew Woolleyt. Már az első menetben kilenc ponttal vezetett, majd vissza is vett, nehogy sérülés legyen belőle. Fölényesen nyert, nagyon jó formában van. A következő ellenfele az olasz Gabriele Lanzilao lesz, aki a taljánok favoritja.

A formagyakorlatosoknál is jóval nehezebb a mezőny a korábbi évekhez képest mind az indulók száma, mind a színvonal tekintetében. Ezt az eredmények is megmutatták. A formagyakorlatosoknál naponta hirdetnek győztest. A legjobb eredmény Halustyik Cintia negyedik helye a kreatív puszta kezes versenyszámban. Cintia a fegyveresben 8., Brebovszky Zoltán 11., férfi puszta kezesben Kotvics-Varga Máté (mindannyian a Contact KTHE Orosháza versenyzői) 8. lett. A javítási lehetőség szerdán adatik meg.



A szerdai versenynap programja

Point-fighting szabályrendszer:

63 kg: Viczián Dániel–Gabriele Lanzilao (olasz), a négy közé jutásért

Masters, 74 kg: Debreczeni Dezső–Francisco Ramos (portugál), a négy közé jutásért

Formagyakorlat szabályrendszer:

Zenés fegyveres: Halustyik Cintia, Brebovszky Zoltán

Zenés puszta kezes: Halustyik Cintia, Kotvics-Varga Máté, Brebovszky Zoltán