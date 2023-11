Amikor a portugáliai WAKO kick-box világbajnokság első napján a Mezei Nikolett vereséget szenvedett szlovén ellenfelétől, sokan – többek között e sorok írója is – jelezték, semmi gond, hiszen a battonyai taekwon-dós kick-box versenyző inkább a combrúgásos szabályrendszer, a kick-light esélyese, hiszen ő a világbajnoki cím védője. S valóban ez történt, már nagyon várta a csütörtököt, amikor a 65 kilogrammos súlycsoportban egy kemény bolgár ellenfélen jutott túl.

Aztán a döntőbe jutásért könnyebben verte a venezuelai riválist, Waleska Panizzót. A Barátság SE kiválósága megnyugtató formát mutatott és magabiztos győzelmet aratott. Rádai Roland edző értékelése szerint az „igazi” Mezei Nikit láthatták a nézők. Pénteken a venezuelai lány leiskolázta ellenfelét, de ebből péntekre semmi nem maradt. Niki magabiztosan küzdött, többször eltalálta oldalsó test- és fejrúgásokkal. Egyre nőtt a pontelőny, így nem is volt kérdéses, hogy ő nyeri a mérkőzést és kerül be a döntőbe. Ahol a spanyol Marta Campo González ellen csapott össze. Jó óment jelentett, hogy eddig háromszor találkoztak egymással és mindig a magyar lány győzött. Gonzalez WTF taekwondós, nagyon sokat rúg, folyamatosan, váltott lábbal, de a kéztechnikája nem olyan jó. A szakvezetés úgy gondolta, hogy sok mozgással, taktikusan verhető. Nos, a papírforma most is érvényesült.

Mint edzője, Rádai Roland elmondta, úgy alakult a mérkőzés, ahogyan ezt várták. A spanyol lány teljesen másként kezdte a mérkőzést, mint eddig, szemmel láthatóan tartott a magyar versenyzőtől. Amíg korábbi ellenfeleit agresszíven letámadta, most óvatosan kezdett, s Mezei Nikolett ezt kihasználta. Rúgásokkal távol tartotta, oldalt mozgott, s hátsó kezes egyenesekkel és pontos combrúgásokkal egyre több pontot gyűjtött, s mind a három menetet nyerve biztos, egyértelmű győzelmet aratott. Ráadásul jellemző a kondíciójára, hogy erőnlétileg is jobban bírta, nem érezte fáradtnak magát. A spanyol lány a végén már szemmel láthatólag lelkileg is feladta, nem tudott hajrázni sem.

Mezei Nikolett így megvédte két évvel ezelőtt megszerzett világbajnoki címét a szurkolók, edzői, Rádai Imre és Rádai Roland, s a szövetségi kapitány, Dancsó Zoltán és segítője, Olasz Attila nagy örömére. S miután még mindig nagyon fiatal, még jó néhány címvédés beleférhet sportpályafutásába!

Olasz Attila, Mezei Nikolett és Dancsó Zoltán

Mezei Nikolett győzelmével kettőre nőtt a Békés vármegyei delegáció világbajnoki aranyérmeinek a száma, hiszen amint arról már hírt adtunk, csütörtökön a mastersek között a point-fighting szabályrendszer 74 kilogrammos súlycsoportjában a kondorosi Kovács Mariann sem talált legyőzőre, nagyszerű versenyzéssel érdemelte ki az aranymedált.

S ha ehhez még hozzávesszük, Halustyik Cintia szereplését, aki a Contact KTHE Orosháza versenyzőjeként a formagyakorlatosok viadalában szerzett értékes ezüstérmet, akkor igazán dicséretesnek mondható az eddigi produkció.