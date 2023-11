Labdarúgás 1 órája

Meglepő pontokat hullajtott az Orosháza

Szarvason is megőrizte veretlenségét az élen álló gyulai csapat a Vármegyei I. osztályú bajnokságban 13. fordulójában. A fürdővárosiak egyetlen góllal múlták felül a büntetőt is elhibázó házigazdákat, és mivel az üldöző Orosháza pontokat hullajtott Szeghalmon, tovább növelte előnyét a tabella élén. Jaminában és Gyomaendrődön szintén szoros keretek között dőlt el a csata, bár az utóbbi helyszínen fronthatás is lehetett a levegőben.

Bakulya Mihály Bakulya Mihály

A gyulai Füstös kapusnak akadtak bravúrjai a szarvasi rangadón. Fotó: Fotó: Babák Zoltán

Gyomaendrődi FC–Mezőhegyesi SE 1–2 (0–2)

Vármegyei I. osztály mérkőzés. Gyomaendrőd, 50 néző. Vezette: Baráth János.

Gyomaendrőd: Soczó – Piss, Valach (Lénárt), Szikszai, Forgács, Pásztor, Szabó P. (Kovács A.), Berta, Hunya, Molnár T., Hanea. Edző: Karászi László.

Mezőhegyes: Varga P. – ámbor, Balogh D. (Faragó), Papp M., Zsilák (Czene P.), Isaszegi M., Boros, Czene Z. (Pálhidai), Isaszegi B., Oszlács, Rotár, Karancsi. Edző: Ács Levente.

Gólszerző: Hunya (53. – 11-esből), ill. Oszlács (4.), Papp M. (19.). Jó: Pásztor, Szikszai, Forgács, ill. Oszlács, Papp M., Jámbor, Varga P., Czene Z. Az elején a Hanea elleni egyértelmű szabálytalanságot figyelmen kívül hagyta a játékvezető, az ellentámadásból pedig a vendégek hatalmas gólt rúgtak. A sípmester következő hibáját is góllal köszönte meg a vendégcsapat, így hamar beállt a félidei eredmény. Szünet után folytatta „ámokfutását” a játékvezetői hármas, ami nagyban befolyásolta a hazaiak vereségét. Karászi László: – Gratulálok a csapatom második félidei teljesítményéhez, rajtunk kívül álló okok miatt maradtunk pontok nélkül. Ács Levente: – Mártonjaink ennél szebben nem is ünnepelhették volna a névnapjukat. Mindketten góllal tudták segíteni a csapatot. Nehéz időjárási körülmények között arattunk nagyon értékes győzelmet. Vinkovics Attila Jamina SE–Medgyesbodzás SE 3–1 (2–0)

Békéscsaba, 50 néző. Vezette: Gyuga Zsolt.

Jamina: Démusz – Horváth M., Leszkó, Kardos, Kovács I. (Simon D.), Gál (Varga J.), Murvai, Dankó (Lipták-Pikó), Szaszák, Bencsik, Ökrös (Zelenyánszki K.). Edző: Varga Péter.

Medgyesbodzás: Oláh Z. – Sódar, Dunai (Bozsó), Nagy L., Oláh A., Kurta B., Szabó Sz. (Varga Z.), Túri (Kocsis Bá.), Varga V., Mazán, Tokaji. Edző: Mazán Zoltán.

Gólszerző: Leszkó (16.), Ökrös (27.), Murvai (88.), ill. Sódar (59.). Jó: Szaszák, Murvai, Kardos, Gál, ill. Oláh A., Varga V., Kurta B. A vendégek álltak jobban a mérkőzésbe, de a váratlan hazai találat átírta a meccs addigi képét és a Jamina magabiztos előny birtokában térhetett pihenőre. Szünet után a bodzásiak nagy elánnal támadtak a pontszerzés érdekében, sikerült is szépíteniük, ám azután sorra elhibázták a lehetőségeiket. Varga Péter: – Bár rosszul kezdtünk, de miután sikerült alkalmazkodnunk a körülményekhez, megérdemelten szereztük meg a számunkra nagy fontos három pontot, egy szimpatikusan küzdő ellenféllel szemben. Mazán Zoltán: – Jól kezdtünk, meg is voltak a helyzeteink, de sajnos a szokásos hibáink miatt kétgólos hátrányba kerültünk a szünetig. A fordulás után támadtunk, a lehetőségeink megvoltak az egyenlítésre, de ez ma nem sikerült, így a Jamina bebiztosította a győzelmet. Szarvasi FC–Gyulai TFC 0–1 (0–1)

Szarvas, 150 néző. Vezette: Telek András.

Szarvas: Köteles – Zahorán, Pilán M., Polonszki, Pilán R. (Máté), Palik (Styecz), Simon R., Kovács Zs., Bány (Czvalinga), Zima (Furár), Barna (Magyar). Edző: Sajben Gábor.

Gyula: Füstös – Szabó V., Dajcs, Nagy S., Zabari, Szabó P., Trescsula (Kukla), Katona (Repisky), Bojtos (Varga J.-D.), Borbély, Tanner (Kiss T.). Edző: Brlázs Gábor.

Gólszerző: Trescsula (26.). Kiállítva: Polonszki (88. – könyöklésért). Jó: Máté, Simon, Zima, Pilán R., Kovács Zs., ill. Fürtös, Nagy S., Zabari, Tanner.

A hazaiak jól felkészültek a listavezetőből, már-már az egykori patinás csatákat idézte a mérkőzés. Az első 20. percben a hazaiak akarata érvényesült, sorra nyerték a párharcokat, de ekkor kihagytak egy büntetőt. A másik oldalon Tanner jó helyzetfelismerése révén Trescsula szinte az első vendégakciót váltotta gólra. Fordulás után végig szakadó esőben nagy küzdelem alakult ki, nem kevés adok-kapokkal fűszerezve, de az eredmény már nem változott. A gyulai együttes nem kis szerencsével vitte el a három pontot. Sajben Gábor: – A kihagyott tizenegyes ellenére is végig nyílt mérkőzést játszottunk a mezőnyből kimagasló, leendő bajnokcsapat ellen. Szerdán ismét megpróbáljuk a kupában. Brlázs Gábor: – Nem ez volt a legjobb mérkőzésünk. Nagyon nehéz pályán kellett játszani, de amiért jöttünk, azt elértük. Kepenyes György Szeghalmi FC–Orosházi MTK-ULE 1–1 (1–1)

Szeghalom, 80 néző. Vezette: Hajdú Dávid.

Szeghalom: Vastagh – Tatár, Vincze (Marton), Zsömbörgi, Darányi, Vágási, Polonio-Guerreiro, Mészáros (Kasza), Komódi (Csikós), László (Kardos), Takács. Edző: Oláh Ferenc.

Orosháza: Bordás – Szabó Ákos, Burai, Harangozó, Huszár (Kasuba), Fehér, Papp M., Darida, Bónus, Miszlai, Szarvas. Edző: Buza Barnabás.

Gólszerző: Mészáros (34.), ill. Huszár (13.). Jó: az egész hazai csapat, ill. Szarvas, Szabó Ákos. Kezdettől az orosháziak irányították a mérkőzést és egy pontos fejessel a vezetést is megszerezték. Nyomás alatt maradt a Szeghalom kapuja, a házigazdák egy szépen kivitelezett kontrából mégis egalizálni tudtak. A folytatásban már csak a vendégek előtt akadtak lehetőségek, de számolatlanul maradtak ki azok. A Fortunával is barátságot kötő hazaiak védekezésben nagyot küzdöttek és szervezett, lelkes játékkal szereztek pontot. Oláh Ferenc: – Korán hátrányba kerültünk, de nem estünk össze, játszottuk tovább a megbeszélt taktika szerint, ennek nagyon örültem. Mint ahogy annak is, hogy tervszerű, kombinatív támadás végén szereztük az egyenlítő gólt. Kétségtelenül nagy nyomást gyakorolt ránk az Orosháza, de főleg a beíveléseikkel tudtak csak zavart kelteni. Nagyot küzdve, taktikus, fegyelmezett játékkal értékes pontot szereztünk. Buza Barnabás: – Rengeteg helyzetünkkel sajnos rosszul sáfárkodtunk. A második félidőben hiába tettünk meg mindent a sikerért, nem jött a győztes gól. Kiss Lajos Nagyszénás SE–Békéscsaba 1912 Előre II. Elmaradt a szombatra tervezett Nagyszénás SE–Békéscsaba 1912 Előre II. Vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, miután a vendégek nem tudnak kiállni. A találkozót eredetileg a megyeszékhelyen rendezték volna, de a lila-fehérek megfelelő játéktér hiányában kérték a pályaválasztói jog cseréjét. Ehhez a szénásiak hozzájárultak, ám időközben más problémák is felmerültek az Előrénél. A korosztályos csapatok bajnokija miatt nem áll kellő számú játékos a felnőtt együttes rendelkezésére, ezért a két klub vezetése abban állapodott meg, hogy a mostani találkozót a tavaszi idény előtt pótolják. Következik 14. forduló. November 18., szombat, 13.00: Medgyesbodzás SE–Békéscsaba 1912 Előre II., Jamina SE–Orosházi MTK-ULE, Mezőhegyesi SE–Szeghalmi FC, Nagyszénás SE–Szarvasi FC, Gyomaendrődi FC–Gyulai TFC. Mesterlövészek 14 gólos: Babolek Zoltán (Orosháza). 12 gólos: Tanner Gergő (Gyula). 10 gólos: Furár Róbert (Szarvas). 9 gólos: Ökrös Dávid (Jamina SE), Hanea Márkó (Gyomaendrőd). 8 gólos: Miszlai László (Orosháza), Varga József-Dominik (Gyula). 7 gólos: Huszár Gergő (Orosháza), Ilyés Tamás (Békéscsaba II.), Isaszegi Máté (Mezőhegyes), Sebők Martin (Nagyszénás). 6 gólos: Szabó Zsombor (Gyula). 5 gólos: Bány Bence (Szarvas), Bojtos Tamás (Gyula), Mágocsi Bence (Békéscsaba II.), Nagy Szabolcs Dávid (Nagyszénás), Papp Márton (Mezőhegyes).



