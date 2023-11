Lelkesen kezdtek a hazaiak, akik nem engedték, hogy már a legelején elhúzzon a BRSE, sőt 7:6-nál a vezetést is átvették. A Csaba nem tudott egymás után két labdamenetet nyerni, akárhányszor egyenlített a Csaba, a házigazdák rendre elvitték a következő pontot, egészen 12:12-ig, akkor ugyanis visszavették a vezetést a vendégek, és bár 14-nél még utolértek őket, Glemboczkiék összehoztak egy 4:0-s sorozatot. Innen még a vasgyáriak visszajöttek egyetlen pontra, de a végjátékot már jobban bírta BRSE.

A folytatásban sem látszódott meg a két gárda közötti tudásbeli különbség, és hiába produkált 3:1 után egy 5:0- szériát a vendég, a DVTK nem tört meg és folyamatosan ott járt a Csaba sarkában, sőt 7:7-nél ismét egál volt. Ezután ellépett három ponttal a tavalyi bajnoki ezüstérmes, majd növelte is a fórt, de a hazaiak nem adták fel és a hajrában felzárkóztak egyetlen pontra. A végén ezúttal is a kék-fehérek voltak higgadtabbak és már 2:0-ra vezettek.

Jobban kezdte a 3. játszmát a BRSE, de a diósgyőriek összekovácsoltak egy 8:1-es sorozatot, amivel először tudtak hárompontos előnyre szert tenni. A látogatókat ez már felpaprikázta kicsit és egy hatos majd egy ötös rohammal megnyugtató fölénybe kerültek. Aztán a végét is kellő magabiztossággal tisztázta a Békéscsaba, s a kilenc meccslabdából az elsőt Cansu Aydinogullari egy blokkal értékesítette.

A kötelező bajnoki siker után szerdán következhet a Bielsko-Biala elleni CEV-kupa visszavágó Békéscsabán.

Németh Szabolcs: – Biztosak voltunk abban, hogy egyfajta fásultság tapasztalható lesz a csabaiaknál, és amíg nálunk rendben volt a koncentráció és le tudtuk követni a játékukat, addig pariban tudtunk lenni. Mindkét oldalt a hibák jellemezték. Az első két játszmában a rutin döntött, a harmadikban szintén az, de ott már szétesett a fókusz és nem tudtunk visszajönni a meccsbe. Tizenegy–nyolcnál megijedtünk, hogy lehet keresnivalónk. Azt nem mondhatom, hogy a játékosaim ne tettek volna bele mindent, csúsztak-másztak a pályán, de ma még nem a Békéscsabát kell megvernünk.

Tóth Gábor: – Nagyon lassan vettük fel fejben a ritmust. Tisztáztunk néhány fontos dolgot, ami elengedhetetlen lett volna ahhoz, hogy könnyedebben vegyük ezt a meccset. Többet hibáztunk nyitásban is az első szettben, ami megnehezítette a dolgunkat, de aztán ez a játékelem is feljavult, ahogy a többi is. Gyakorlatilag minden játékos pályára lépett, ami azért fontos, mert nem hagyhatunk ki egy lehetőséget sem, hogy dolgozzunk a szerdai, CEV-kupa visszavágója előtt.

Diósgyőri VTK Ongropack–Swietelsky-Békéscsaba 0:3 (–21, –22, –15)

Extraliga női röplabdamérkőzés. Miskolc, 220 néző. Vezette: Villás, Rácz.

DVTK: Horváth L. 3, Einarsdóttir 3, Kiss 7, Egri K. 15, Hegyi, Jovanovics 9. Csere: Kundrák (liberó), Egri B., Szkorics 5, Hollós, Kalmár. Vezetőedző: Németh Szabolcs.

Békéscsaba: Kump 2, Glemboczki 5, Stepanenko 10, Bodnár 11, Aydinogullari 3, Stanchulova 8. Csere: Kertész, Molcsányi (liberók), Pintér 4, Strumilo 1. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 1:3, 7:6, 11:9, 14:18, 18:19, 20:23. 2. szett: 3:6, 7:8, 11:16, 14:18, 18:19, 20:22, 21:24. 3. szett: 3:7, 8:7, 11:8, 11:14, 13:20, 15:23.