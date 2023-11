Márton Anitát Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere köszöntötte.

– Mindig izgultunk, hogy a sok gyönyörű eredmény után mikor fog másként gondolkodni a saját életéről. Mi a lelkünkben mindig igyekeztünk kitolni ezt a dátumot, hogy bírjad még – fordult Márton Anita felé. – Idén aztán úgy döntöttél, hogy a sportolói pályafutásodat lezárod, de tudom, hogy a sporttól nincs szándékodban távol maradni.

A polgármester felsorolt néhány jelentős eredményt, a riói olimpiai bronzot, a birminghami fedett pályás világbajnoki aranyat, az Eb-győzelmeket, ami Zürichben kezdődött.

– Rengeteg magyar bajnoki aranyat ért el súlylökésben és diszkoszvetésben is, segítve a békéscsabai atlétikai klubot. A riói 19,87 méteres eredményt nem felejtjük el soha, amit ki is mértünk és meg is hőköltünk, hogy egy súlygolyót, hogyan lehet ilyen messzire eldobni.

Szarvas Péter azt is felvetette, hogy Anita magasságbeli hátrányát miként tudták kompenzálni. Megtalálták az edzésmunkában és Anita adottságaiban azt az előnyt, amivel ezt ellensúlyozni lehetett.

Kiemelte, hogy a Békéscsabai AC az önkormányzatnak nagyon fontos partnere.

– Nagyon örülünk annak, hogy 2007-es belépésed óta kitartottál mellettünk, akkor sem hagytál bennünket cserben, amikor pályád csúcsán voltál. Reméljük, hogy a Békéscsabától való elválás nem lesz végleges és viszont láthatunk majd valamilyen békéscsabai esemény kapcsán.

Márton Anita és Szarvas Péter

A manapság a Szegedi VSE atlétikai szakosztályának vezetőjeként tevékenykedő Márton Anita köszönetet mondott Békéscsabának és a klubnak is, hogy a legnehezebb időszakban ott álltak mögöttük.

A szívem félig békéscsabai és az is fog maradni, ez a kis megosztottság végig kísérte a karrieremet, de ez így volt jó. Nem szeretnék Békéscsabától elszakadni, a jövőben rendszeresen ellátogatok majd bármilyen rendezvényre. Nem fogok elszakadni a sportágtól sem mert a hazai atlétikai szövetségen keresztül a jövőben a dobó szakág teljes körű koordinációját fogom végezni. Utánam is vannak jó dobók Békéscsabán, Bogdán Annabella gerelyhajító. Csizmazia Áron Szegeden jár egyetemre és Laci bácsinál készül.

Edzője, Eperjesi László elárulta, az, hogy dobóatléta lesz, korán, 12-13 éves korában eldőlt. Kalapácsvetésben 15 évesen is világszinten értékelhető eredményt ért el, de nem vonzódott ehhez a dobószámhoz.

– Az, hogy súlylökő lesz, huszonkét éves korában derült ki, amikor az utánpótlás Eb-n diszkoszvetésben bronzérmet, súlylökésben ötödik helyet ért el. S hogy miért utóbbi mellett döntöttünk? Mert a diszkoszvetésben a magasság még meghatározóbb. Egyszer megkérdezték, hogy mi az a legfelső határ, amit Anita elérhet. Súlylökésben 18,62 méter volt a hazai csúcs én 18,50-et mondtam, azóta veri a fejemhez, hogy alábecsültem.

Anita 17 évesen került Békéscsabára.

– Akkor mi krízishelyzetben voltunk, a szegedi önkormányzat nem adott támogatást, de a csabai klub felajánlotta a segítségét és az önkormányzatnak is szerepe volt ebben – mondta a szakember. – És ez a segítség volt az, ami Anitát igazán elindította ezen az úton. Ha ez nincs, akkor középszinten ragad.