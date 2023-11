A tabella 3. helyén álló és már biztosan ott telelő sárréti együttes nem veheti félvállról a hosszabb másfél hónapos pihenő előtti utolsó erőpróbát. A fővárosi fiatalok ugyanis képesek kifejezetten jó teljesítményre is, amennyiben olyan napjuk van, de a korukból eredően még nem képesek egyenletesen stabil játékra. És persze időnként feltűnnek náluk olyan nagyágyúk, mint például az NB II.-es gólkirály, Balajti Ádám, ami ugyancsak megnehezítheti a feladat súlyát.

Ekker Attila, a Körösladány vezetőedzője: – Szeretnénk bebiztosítani maguknak a téli pihenő letelte utáni hétre is dobogót, ehhez elengedhetetlen, hogy idehaza pontokat szerezzünk. Tisztában vagyunk ugyanakkor azzal, hogy a Vasas bő kerettel rendelkezik, és minőség tekintetében is jó erőt képvisel. A fővárosban tompán és fegyelmezetlenül játszottunk nyáron, emiatt játszottunk döntetlent. Mivel múlt héten Szolnokon nem tudtunk három pontot elhozni, zért vasárnap mindenképpen nyernünk kell. Mindenki érzi már a közelgő pihenőt, ettől függetlenül meg kell próbálni úgy koncentrálni, mint a korábbi hetekben tettük. A rehabilitációját végző Csicsely mellé Kertész is megsérült, Talpalló Ákos pedig iskolai elfoglaltsága miatt tudott kevesebbet edzeni velünk a héten.

NB III Dél-keleti csoport, 17. forduló

November 26., vasárnap, 13.00

Körösladány MSK–Vasas FC II.

Körösladány, KMSK Sporttelep

Vezeti: Tóth Tamás (Sinkovicz Dániel, Juhász László)