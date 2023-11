Igaz röplabdában, de utoljára idén nyáron rendeztek felnőtt válogatott mérkőzést Békéscsabán, kettőt is. Előbb július 1-én a Magyarország–Ciprus férfi Európa-liga elődöntőre (3:1), július 6-án a Lettország elleni döntőre (1:3) került sor.

Négy hónappal később a magyar férfi kézilabda nemzeti csapat meccsel a csabai Colosseumban. Szigeti Csaba, a békéscsabai polgármesteri hivatal oktatási, közművelődési és sportosztályának vezetője, egykori sportújságíró gyűjtéséből kiderült, hogy 2005. december 21-én egy torna keretében már játszott egymással Békéscsabán a magyar és a lengyel férfi válogatott, a találkozó 24–24-es döntetlennel zárult.

– A hangulat mindig nagyon jó, egyben vagyunk a srácokkal, nagyon jó közösséget alkotunk, ez hét nagyon fontos lesz az Európa-bajnokságra való felkészülésre – nyilatkozta a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) hivatalos közösségi oldalának Rosta Miklós, a válogatott fiatal beállója. Bízom benne, hogy minden percét ki tudjuk használni az edzéseknek is, a hétvégén pedig két jó meccset tudunk játszani a lengyelekkel.

José María Rodríguez Vaquero szövetségi kapitány az MKSZ közösségi oldalán elmondta, hogy a héten az az elsődleges feladat, hogy minden játékelemet felfrissítsenek a játékosok emlékezetében.

– Ez azért fontos, mert most több játékosunk játszik külföldön, más játékrendszerben, illetve Magyarországon is vannak olyanok, akik az edzőváltás miatt jelenleg más rendszerben kézilabdáznak – mondta a válogatott spanyol szakvezetője. – Az a cél, hogy előhívjuk az emlékezetekből azokat a dolgokat, amiket csapatszinten támadásban, védekezésben és lerohanásban várunk a srácoktól. Nincs túl sok időnk, hiszen egy hetet vagyunk együtt, de igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk a rendelkezésünkre álló időből és kellően felkészültek legyünk a januári Eb-re. Számomra kiemelten fontos, hogy jó hangulat legyen a csapaton belül azért is, mert úgy gondolom, hogy ha a pályán kívül rendben van minden, akkor az pozitív hatással lesz a pályán belül történő dolgokra is.

A január 10. és 28. közötti németországi kontinensbajnoksággal kapcsolatban az MTI-nek megjegyezte, az a cél, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott továbbjusson a csoportjából. Erős ellenfelek várnak rájuk, nagyon fontos lenne, hogy a montenegróiak ellen győzelemmel kezdjenek (a C-csoportban még Szerbia és Izland található). Kiemelte, számára az a legfontosabb, hogy a lehető legjobban játsszon a csapat. Egy Európa-bajnokság a mezőny összetételét tekintve sokszor nehezebb, mint egy világbajnokság.

Ilics Zorán sérülés miatt hiányzik, helyette a 21 éves ferencvárosi Ónodi-Jánoskúti Mátét hívta be a szövetségi kapitány.

A magyar válogatott szombaton a szegedi Pick Arénában 16.30 (TV: M4 Sport), vasárnap a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban 16 órától (TV: M4 Sport+) játszik.