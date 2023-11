Nagy elánnal kezdte a mérkőzést a Békéscsaba, ennek köszönhetően sikerült megugraniuk hét egységgel. Több mint egy percig tartott a nyolcadik labdamenet, amit végül a csabaiak nyertek meg, megőrizve négypontos előnyüket. A magyarok nagyon felpörögtek, 8:3-nál időt is kért az ellenfél edzője, aki csapata 7 pontos hátrányánál lehozva a liberóját, két cserét is végrehajtott. Kezdett ébredezni a Bielsko-Biala, ami rögtön pontokban is megmutatkozott, 13:10-es állásnál a csabaiak trénere hívta magához a lányait. A folyamat nem állt meg, egálnál jöhetett az újabb hazai időkérés. A lengyelek lendületben maradtak és átvették a vezetést. A vészes csabai pontcsendet a belga Dominika Strumilo törte meg, majd a következő labdamenet után már ismét egyenlő volt az állás. Jobbára a látogatóknál volt az előny, de a hazaiaknak sikerült nyílttá tenni a végjátékot. A szettért azután mégis a Bielsko-Biala nyithatott és az első mérkőzés legjobbja, Paulina Damaske azonnal pontot tett is a végére.

A második játszmában is szívták magukat a lengyelek, nem véletlenül, hiszen ha ezt a játékrészt is megnyerik, akkor már a 16 közé kerültek. A sziléziai gárda irányított, s bár Bodnáréknak akadtak szép pillanataik, a remekül védekező, és jól mezőnyöző ellenfélt nem lehetett megingatni. A játszma derekán három pontos mínusznál Tóth Gábor igyekezett néhány instrukciót adni. Amikor a lengyelek kicsit elkezdtek könnyelműsködni, sikerült egy pontra felzárkózni, de ha teljes volt a lengyelek koncentrációja, akkor nem lehetett őket megállítani. Feltartóztathatatlanul mentek előre és öt szettlabdánál már az elsőt kihasználva eldöntötték a továbbjutás kérdését.

A Bielsko-Biala nem akarta hosszúra nyújtani a találkozót, edzőjük a 3. játszmában sem frissített különösképpen, csapata pedig egy 8:0-s kezdéssel valósággal sokkolta a kék-fehéreket. Ekkorra Tóth Gábor már mindkét idejét kikérte. A békéscsabaiak igyekeztek, de meglehetősen kedvetlenül röplabdáztak, a lengyelek meg öles léptekkel haladtak az újabb siker felé. A játszma derekán kilenc pontról ötre jött vissza a BRSE, Bartlomiej Piekarczyk edző hosszú idő után ekkor kért először ismét időt. Folytatta a felzárkózást a magyar együttes, a hajrában 22-nél ledolgozták a tetemes különbséget. Glemboczki Zóra széles ütése után jutott először szett-, és meccslabdához a lengyel gárda, de egy rossz nyitás után egyenlített a BRSE. A következő lehetőséget viszont már nem hagyta ki az ellenfél, akit Stepanenko egy out-al segített hozzá a végső győzelemhez.

A Bielsko-Biala kettős győzelemmel 6:1-es szettaránnyal jutott a legjobb 16 közé, ahol egy másik lengyel csapat, a Chemik Police vár rá.

Swietelsky-Békéscsaba–BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala (lengyel) 0:3 (–21, –19, –24)