Az idősebb korosztály versenyeiről gyakran folyik vita, de egy biztos: a sportágnak nem árt, ha látják a fiatalok, hogy az aktívabb évek után is lehet versenyszerűen sportolni, s az sem baj, hogy a mezőnyben felbukkannak a korábbi évek sztárjai. Az ő gyorsaságuk már nyilván nem olyan, mint fénykorukban, de technikájukat megoldásaikat, egyéniségüket még mindig meg lehet csodálni.

Debreczeni Dezső az előző napi könnyű győzelme után jóval nehezebb mérkőzésre számíthatott a point-fighting szabályrendszer 74 kg-os súlycsoportjában az olasz Fabrizio Gaverini ellenében. A világranglistát vezető taljánt Dezső egy világkupa döntőjében már legyőzte. Most nem sikerült a hét évvel fiatalabb ellenfelén diadalmaskodni. Jól ment a küzdelem, de látszott, hogy kevésbé volt eredményes a felkészülése, az egész nyáron át tartó megfeszített edzői munka mellett, így most bronzérem jutott a békéscsabai legendának. Az olasz versenyző egyébként később a döntőt is megnyerte.

A kondorosi Kovács Mariann nagy esélyekkel érkezett Albufeira-ba. Már régebb óta intenzív felkészülést folytatott, több edzőpartnerrel gyakorolt, és mind a három tatamis szabályrendszerre „éles” volt. Ennek megfelelően nem is talált legyőzőre. Edzője, Litauszki László elmondása szerint tisztában voltak a jó formájával, még sem gondoltak arra, hogy mind a három címet begyűjti majd. Hat győztes mérkőzéséből hármat, s köztük a kick-light döntőjét nagy fölénnyel, technikai k. o.-val nyerte meg. Ezen a döntőn egy erőteljes dél-afrikai versenyzőnő, Ivette Schlotfeldt ellen küzdött, de Mariann hozta a mérkőzést. Legszorosabb összecsapását az angol Carrera ellen vívta, de őt is felőrölte. A keményebb, hátsó egyenes ütéseket adták meg zömében a bírók, kézzel volt eredményesebb. Kick-light-ban sok pontot szerzett precíz pontrúgásaival. Óriási a boldogság a kondorosi klubon belül is, hiszen Kovács Mariann tiszteletére háromszor játszották el a magyar Himnuszt.

Mezei Nikolett az első napi kellemetlen vereség után kick-light-ban világbajnokhoz méltóan küzdött a bolgár Katrin Gemkova ellen. Bár a 3:0-s pontozás egyértelmű győzelmet jelent, nem volt ez olyan könnyű, mint amilyennek tűnik. Végig vezetett, bár a második menet közepén akadt egy kis hullámvölgy, de aztán beleerősített. A bizonyítási vágy, a nagy akarás azért rányomta a bélyegét a mérkőzésre. A döntőbe jutásért a venezuelai Waleska Panizzo lesz az ellenfele.

A kreatív formagyakorlat mix team versenyzői is szerephez jutottak a nap során. A 11 csapat között dél-amerikai fölény alakult ki, a magyarok, a három orosházival (Brebovszky Zoltán, Kotvics-Varga Máté, Halustyik Cintia) jól összerakott, látványos gyakorlatukkal az 5. helyen végeztek.

A pénteki versenynap küzdelme

Kick-light szabályrendszer

65 kg: Mezei Nikolett–Waleska Panizzo (venezuelai), a döntőbe jutásért