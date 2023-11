Az apróvad vadászati stílusában űzött versenylövészet, a hunter field target idei Magyar Kupa sorozatának 6., egyben záró fordulóját a Debrecen-Bánki arborétumban rendezték meg az elmúlt hétvégén.

Az időjárás megkegyelmezett a versenyzőknek, az eső nem esett, és szinte teljes szélcsend volt a viadalon.

– A pálya kellően nehéz volt, ahogy egy Magyar Kupa-versenyhez is illik – mondta Sutyinszki István. – Az elején sajnos túlbecsültem három cél távolságát, így mindháromnál a találati zóna fölé lőttem, igaz csak minimálisan, néhány millimétert tévesztve. A legnehezebb álló és térdelő célokból mindet lelőttem, erre nagyon büszke vagyok. Sajnos a későbbiekben eltaláltam egy a célba belógó kis faágat, így meglett a negyedik hibám is. Az utolsó előtti pályán megint túlbecsültem egy távoli cél távolságát, így annak is fölé lőttem. A fordulót végül öt hibával, negyvenöt ponttal fejeztem be. Mint kiderült, ez az eredmény a második helyre volt elég.

Az első helyet a hazai szövetség elnöke, a világbajnok Szilágyi Sándor szerezte meg, rendkívüli nulla hibás, ötven pontos eredménnyel.

– Ez nagyon ritka Magyar Kupa-versenyeken, ahol jellemzően nehéz pályákat építenek, nekem még sosem sikerült – jegyezte meg a szarvasi tereplövész.

Sutyinszki István a Debrecen-bánki viadal előtt az év végi összesítésben a negyedik helyen állt, de a mostani eredménnyel összesítésben sikerült felkapaszkodnia a 3. pozícióba.

Most egy nagyobb szünet következik, jövő év márciusáig csak kisebb gyakorló versenyeket rendeznek.