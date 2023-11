Orosházi MTK-ULE–Újfehértói SK 4–3 (1–2)

NB II.-es női futsal mérkőzés. Orosháza, 100 néző. Vezette: Baráth, Medovarszki (Gyebrovszki).

Orosháza: Palócz – Zvloenszki V., Szlopoczki N., Szabó T., Orosz-Tóth. Csere: Győző Tamara, Horváth T., Szakál, Baksa, Mekis-Kis, Bognár, Győző Tilla. Edző: Pardi László.

Gólszerző: Szabó T. (13.), Bognár (26.), Győző Tilla (28.), Baksa (32.), ill. Fekete G. (5.), Bálint (7.), Radics (28.).

A hazai együttes rosszul kezdett, de fokozatosan lendült játékba és a második félidei teljesítményével pedig megérdemelten fordított.

Pardi László: – Az elején pontatlanok voltunk és védekezésben is nagy hibákat követtünk el, amit ellenfelünk ki is használt. Eztán feljebb toltuk a védekezésünket, több labdát sikerült szereznünk a támadó zónánkban, egyet gólra is tudtunk váltani. A második félidőben irányítottuk a mérkőzést, végül két szép támadásból megszereztük a győzelmet.