Battonyai TK–Magyarbánhegyesi FC 4–1 (1–0)

Vármegyei II./B osztályú mérkőzés. Battonya, 50 néző. Vezette: Kis Pál.

Battonya: Erdélyi – Lenti, Varga K., Molnár R., Liszkai P. (Simon P.), Nagy Gy., Kiss Z. (Habalik), Kukula, Nagy T. (Ármán), Pajkó (Káló), Liszkai L. (Mákos). Edző: Lukács István.

Magyarbánhegyes: Nagy T. – Bozsár, Holecz, Varga P., Kormányos (Fodor P.), ifj. Kintner, Fülöp (Tóth Lá.), Szőke, Rozsi, Fodor R. (Tóth Le.), Matuz P. Edző: Kintner János.

Gólszerző: Nagy Gy. (45. – 11-esből), Kukula (51., 61.), Liszkai L. (75. – 11-esből), ill. Matuz P. (77. – 11-esből).

Az első félidőben nem bírt egymással a két csapat. A mezőnyben szünet után is kiegyenlített játék folyt, de a kapu előtt a határvárosiak voltak határozottabbak, ezzel tudtak felülkerekedni.

Kovács Zoltán: – Az ősz végére már úgy teljesítettünk, ahogy az elvárható lett volna az egész idény során. Innen kell folytatnunk a tavasszal, de ehhez elengedhetetlen, hogy télen megfelelő munkát végezzünk. Jó játékvezetés!

Kintner János: – A mezőnyjáték most is rendben volt, mint megannyi meccsen, de sajnos továbbra is hiányzik, aki pontot tenne a támadásra. Az eredménytelen befejezések pedig ma is visszájára fordultak. L. I.

Csanádapácai EFC–Kunágotai TE 2–1 (0–1)

Csanádapáca, 50 néző. Vezette: Kató Benedek.

Csanádapáca: Pós A. – Mag, Haba, Juhász, Göcző, Bozsó M., Rakonczai, Deák (Erdélyi), Csende, Gyallai, Kis Á. (Rafael). Edző: Szikora Pál.

Kunágota: Csomós – Kiss Cs., Sóstai, Fodor, Pócsik (Lólé Károly), Mészár, Sárvári Á. (Hajdú), Megyeri, Sárvári M., Sirkó, Farkas M. (Mikoly). Játékos-edző: Korpa János.

Gólszerző: Bozsó M. (57.), Juhász (89.), ill. Megyeri (10.).

Egyik csapat sem tudott egyértelműen a másik fölé kerekedni. A hazaiak a kapu előtt pontosabbak voltak, de szerencse is kellett a sikerükhöz.

Szikora Pál: – A szezon második felére elvesztett játékunkat ma sem találtuk meg, de legalább győztünk.

Korpa János: – Ezt az őszi szezont gyorsan felejtsük el. Jó pihenést kívánok a srácoknak! Deák János

Tótkomlósi TC–Kaszaper FC 0–1 (0–0)

Tótkomlós, 130 néző. Vezette: Bakos József.

Tótkomlós: Asztalos – Poljak D., Kocsis, Baliga D. (Isztin), Ondrejó, Fazekas (Jámbor), Abonyi, Kovács I., Balogh T., Szabó S. (Garai), Varga G. (Borbás). Edző: Horváth Henrik.

Kaszaper: Magony – Kéri (Szemenyei), Hatfaludy, Péli (Szivák), Kasza, Vincze (Kis L.), Mátó, Simon B., Bódi, Kis Á., Tóbiás. Edző: Kormányos Antal.

Gólszerző: Péli (52.). Kiállítva: Poljak (91. – második sárga lap).

A felfokozott érdeklődés kísérte rangadón a listavezető a hazaiak egy végzetes hibáját kihasználva gyűjtötte be a győzelmet és őrizte meg veretlenségét.

Horváth Henrik: – Első félidőben rúgtunk egy kapufát viszont nagyon tompán játszottunk. Szünet után felpörgettük a játékot és talán a meccs legnagyobb lehetőségét sikerült kihagynunk. A Kaszaper azután helyzet nélkül, egy ajándékba kapott labdát váltott gólra. Minimum a döntetlenre rászolgáltunk volna. Köszönjük a szurkolóink egész éves biztatását!

Kormányos Antal: – Küzdelmes, kiegyenlített mérkőzést játszottunk, ahol volt hogy a Komlós, volt hogy mi játszottunk jobban mezőnyben. A helyzetek alapján egyértelműen felénk billent a mérleg nyelve, ennek köszönhetjük a győzelmet. Nagy dolo,g hogy az ilyen billegő mérkőzéseket is meg tudjuk nyerni.

L. D.

Csorvási SK–Köröstarcsai KSK 2–2 (1–1)

Csorvás, 50 néző. Vezeti: Nemczov Márk.

Csorvás: Maczák – Salka, Zsiga N., Gyevi-Nagy (Máriás), Varga G., Mazán, Csábi, Barkász, Varga A., Gerda V., Popovics. Játékos-edző: Csábi Mihály.

Köröstarcsa: Nagy-Gáspár – Puskás, Hajdú, Farkas Gy., Schmél Z. (Herpácsi), Egri, Kata, Szentpéteri, Vincze Gy., Mészáros J., Keresztesi. Edző: Kocsis Zsolt.

Gólszerző: Barkász (25.), Popovics (49.), ill. Hajdú (18.), Puskás (80.).

Mindkét csapatnak voltak sikeres és kevésbé jó periódusai a 90 perc során. Változatos mérkőzésen igazságos eredmény született.

Tárnyik Tibor technikai vezető: – A mérkőzés hű tükre volt az őszi szezonunknak. Mentünk, hajtottunk ma is, de valahogy a fordulópontokból rosszul jöttünk ki.

Kocsis Zsolt: – Ennyi hiányzó mellett értékes pontot szereztünk. Jó játékvezetés. Kaszai Norbert

Kevermes SE–Újkígyós FC 2–7 (1–4)

Kevermes, 60 néző. Vezeti: Rubás Zoltán.

Kevermes: Recski – Kiss K., ifj. Bauer, Kovács J., id. Bauer, Lakatos, Kócs, Túró, Pain, Egeresi, Szabó T. Edző: Id. Bauer Károly.

Újkígyós: Borbély – Oláh Ti., Solymoskövi, Sas, Danczik, Dohányos, Farkas F., Csiernyik M., Burkus, Varga P., Prókai. Játékos-edző: Farkas Ferenc.

Gólszerző: Pain (5.), Szabó T. (81.), ill. Burkus (11.), Varga P. (17.), Danczik (26., 33.), Solymoskövi (64.), Csiernyik M. (67., 80.).

A nehéz sorsú hazai együttes számára a legnagyobb érdem, hogy letudta az évadot. Az eredmény hűen fedte a meccs összképét.

Id. Bauer Károly: – A sok hiányzó miatt éppen csak ki tudtunk állni, ezért az eredményesség másodrangú volt. Ez a meccsünk hű képe volt az egész idénynek.

Farkas Ferenc: – Három pontért jöttünk, így is állt hozzá a csapat. Még ilyen arányban is megérdemelten nyertünk! B. K.

Lőkösháza KSK–Kétegyházi SE 3–1 (2–1)

Lőkösháza, 110 néző. Vezette: Hajdú Dávid.

Lőkösháza: Horváth S. – Balázs M. (Kolozsi), Barna (Pusztai), Boros, Czernó, Susánszki, Szincsák, Komlósi, Kollát, Lakatos, Barthalos (Orosz). Edző: Botás Attila.

Kétegyháza: Rostás – Veder (Bozsó), Horváth R., Puporka R., Gyulai, Puporka E., Simonka, Patkás, Máté (Darócz), Hotea, Gulyás (Jova). Edző: Kiss Tibor.

Gólszerző: Komlósi (10. – 11-esből), Czernó (27.), Boros (85.), ill. Hotea (18.). Kiállítva: Hotea (70. – második sárga lap).

Szoros, kiegyenlített csatát hozott a szomszédvári csata, amit a látogatók végig nyílttá tudtak tenni.

Botás Attila: – A mi esetünkben csak a győzelem volt az elfogadható. Ha a kapufáink bemennek, akár nagyobb arányban is nyerhettünk volna.

Kiss Tibor: – Rangadóhoz méltó, parázs hangulatú mérkőzésen találkoztak a csapatok, szépszámú közönség előtt. Sajnos a spori nem tudott ehhez a feladathoz felnőni. A sárga lapok és a kiállítás után a kapus hiba megpecsételte a sorsunkat. Gratulálok a lőkösi csapatnak az őszi teljesítményéhez! A. I.

Következik

12. forduló. Március 16., szombat, 15.00: Csanádapácai EFC–Kevermes SE, Magyarbánhegyesi FC–Újkígyós FC, Csorvási SK–Battonyai TK, Tótkomlósi TC–Kétegyházi SE, Kunágotai TE–Kaszaper FC. Március 17., vasárnap, 15.00: Lőkösháza KSK–Köröstarcsai KSK.

Mesterlövészek

18 gólos: Varga Gábor (Tótkomlós)

17 gólos: Komlósi Miklós (Lőkösháza)

15 gólos: Popovics Marcell (Csorvás)

11 gólos: Puporka Róbert Elemér (Kétegyháza)

10 gólos: Hajdú Bence (Köröstarcsa)

9 gólos: Puskás Péter László (Köröstarcsa), Vincze Alex (Kaszaper)

7 gólos: Péli Tamás (Kaszaper), Puporka Elemér (Kétegyháza).

6 gólos: Kovács Adrián (Kunágota), Matuz Patrik (Magyarbánhegyes).

5 gólos: Barthalos Dávid (Lőkösháza), Bozsó Márk (Csanádapáca), Csiernyik Mihály (Újkígyós), Haba Gergő Dominik (Csanádapáca), Kata Patrik Kornél (Köröstarcsa), Kiss Zoltán Pál (Battonya), Szivák László (Kaszaper).