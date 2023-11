A versenyen egyéni és csoport kata (formagyakorlat), majd a kumite (küzdelem) versenyszámban mérhették össze tudásukat a karatékák. A nézők lendületes, technikás harcokat láthattak. A formagyakorlatnál kiemelkedett a két tapasztalt harcos, Takács Krisztián mester és Farkas Norbert mester magas színvonalú és élményszámba menő formagyakorlata.

A klubok között a békéscsabai József Attila Lakótelepi SE Goshinkai karate Szakosztálya is képviseltette magát. A Shihan Gregor László VIII. DAN vezette szakosztály nem a versenyzést tekinti fő feladatának, de már a tavalyi, Túrricsén is megrendezett IKU Országos Bajnokságon is elindult, és érmeket hozott haza.

A csabaiak közül Ticz Nándor a serdülő korosztályban versenyzett. A formagyakorlat versenyt megnyerte és a küzdelemben sem maradt alul. A kumite nehézsúlyú döntőben egy magasabb fokozatú versenyzőt két sikeresen végrehajtott fejrúgással győzött le, így két országos bajnoki aranyérmet hozhatott haza Békéscsabára edzője és a segédedző nővére, Ticz Enikő nagy örömére. A felkészülésben sokat jelentett a JALTE Farkas András VII. DAN vezette shotokan karatésainak segítsége.

A versenyt a Nemzetközi Szent György Lovagrend Békés vármegyei priorátusa is támogatta. A tervek szerint a bajnokságot a jövő ősszel Békéscsabán rendezik majd meg.